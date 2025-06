Brooklyn Beckham thích nấu ăn cho vợ

Brooklyn - con trai cả nhà Beckham - thường nấu ăn cho vợ, thích thử các công thức mới trên mạng xã hội.

Trên People ngày 18/6, Brooklyn Beckham cho biết thích sáng tạo khi vào bếp, cố gắng nấu vài món mỗi tối. Thi thoảng, vợ anh - diễn viên Nicola Peltz, 30 tuổi - làm phụ bếp. Brooklyn cũng thích "tận hưởng thời gian" ở trong bếp một mình với các chú chó cưng.

Anh kể vợ gửi rất nhiều video nấu ăn trên TikTok, muốn chồng thử làm những món đó cho mình. "Hôm kia, cô ấy gửi cho tôi video làm món dưa muối cắt đôi, nạo ruột ra một chút rồi cho kem phô mai vào. Sau đó, đầu bếp thêm gia vị làm bánh mì vòng và bột tiêu chanh. Cô ấy gửi nó và muốn chúng tôi cùng làm. Bây giờ món này trở thành đồ ăn vặt đêm khuya mới của cả hai", anh nói.

Brooklyn Beckham và vợ nấu ăn dịp Valentine 2025 Vợ chồng Brooklyn nấu mỳ pasta dịp Valentine 14/2. Video: Instagram/ Brooklyn Beckham

Trước đây, Brooklyn Beckham nhiều lần nói về đam mê ẩm thực và sở thích nấu ăn cho vợ hàng ngày trong các cuộc phỏng vấn. Trên Times năm 2024, Brooklyn cho biết học nấu nướng từ bố - cựu danh thủ David Beckham, không thấy buồn khi mẹ và vợ hầu như không bao giờ vào bếp.

Anh bắt đầu nấu tại nhà từ giai đoạn Covid-19. Năm 2021, Nicola Peltz khuyến khích anh đăng video làm đồ ăn, thu hút hàng triệu lượt xem. Tuy nhiên, khả năng của anh không được nhiều người công nhận. Thời điểm Brooklyn bắt đầu chuyển hướng lĩnh vực này, anh mở show và tham gia vài chương trình liên quan. Tuy nhiên, các trang tin quốc tế và công chúng chế giễu kỹ năng làm bếp của Brooklyn, cho rằng anh chỉ "dựa hơi bố mẹ" để thu hút chú ý.

Hiện Brooklyn tập trung vào lĩnh vực kinh doanh thực phẩm, điều hành hãng xốt ớt Cloud23. Trên Glamour tháng 6, anh nói số 23 đại diện cho ngày vợ chồng đính hôn và tuổi của anh khi đó.

Brooklyn và vợ tại buổi ra mắt phim "Lola" của Nicola tại Los Angeles năm 2024. Ảnh: Film Magic

Brooklyn Beckham sinh năm 1999 tại Anh, là một trong những nepo baby (tương tự khái niệm "con ông cháu cha") nổi tiếng. Anh luôn được bố mẹ - cựu danh thủ David Beckham và nhà thiết kế Victoria - ủng hộ theo đuổi đam mê. Anh từng làm nhiều nghề như người mẫu, barista, nhiếp ảnh gia, hợp tác một công ty để mở nhà hàng thời vụ, mở show nấu ăn nhưng không tạo dấu ấn. Brooklyn đang vướng tin bất hòa với bố mẹ ruột, bị nói phớt lờ gia đình.

Nicola Peltz sinh năm 1995 tại Mỹ, là con của tỷ phú Nelson - nhà đầu tư nổi tiếng tại New York. Cô đóng phim từ năm 11 tuổi, có vai diễn đột phá trong The Last Airbender (2010) và góp mặt trong Transformers: Age of Extinction (2014). Người đẹp được tạp chí Us chọn vào nhóm Những ngôi sao mặc đẹp nhất năm 2022.

Cả hai kết hôn tháng 4/2022 sau ba năm hẹn hò, có cuộc sống son rỗi tại Los Angeles, Mỹ. Trên trang cá nhân, Brooklyn thường đăng bài viết bày tỏ tình cảm với. Họ gặp nhau lần đầu tại Coachella 2017 thông qua anh trai của cô là Diesel. Cặp sao bắt đầu đi chơi cùng nhau dịp Halloween năm 2019. Lễ cưới diễn ra hồi tháng 4/2022 với kinh phí gần bốn triệu USD.

Phương Thảo (theo People)