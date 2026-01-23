Brooklyn Beckham lần đầu xuất hiện sau khi chỉ trích bố mẹ

Con lớn nhà Beckham - Brooklyn, 27 tuổi - cùng vợ dắt chó đi dạo bờ biển, lần đầu xuất hiện sau khi anh đăng bài "kể tội" bố mẹ.

Theo Page Six, cặp sao có buổi hẹn hò tại Malibu, California, hôm 23/1. Vợ chồng Brooklyn nắm tay nhau đi dạo khoảng 30 phút, có lúc anh dừng lại để chụp hình cho Nicola và chó cưng. Hai người ăn vận giản dị, luôn tươi cười và thể hiện tình cảm với nhau.

Vợ chồng Brooklyn đi dạo bờ biển lúc hoàng hôn hôm 21/1. Ảnh: Backgrid

Lần đầu cả hai xuất hiện kể từ khi Brooklyn đăng bài chỉ trích bố mẹ hôm 19/1. Trong đó, anh cho rằng ông bà Vic-Beck "cố kiểm soát cuộc đời" anh, "tung vô số lời dối trá với truyền thông", "phá hoại chuyện tình cảm của vợ chồng con trai". Anh cũng tuyên bố không muốn hàn gắn gia đình, chỉ muốn sống yên bình, riêng tư với vợ.

Brooklyn và Nicola dắt chó đi dạo ở California. Ảnh: Backgrid

Hiện không ai trong số họ lên tiếng về chuyện gia đình bất hòa. Hôm 20/1, David Beckham dự Diễn đàn Kinh thế giới ở Thụy Sĩ, phớt lờ các câu hỏi về con trai. Không lâu sau, anh tham gia chương trình của đài CNBC, bàn về các nguy cơ mạng xã hội tác động đến sức khỏe tinh thần trẻ em. Tại đây, cựu danh thủ cho biết "các con từng phạm lỗi nhưng con trẻ có quyền mắc sai lầm". Phát biểu này gây chú ý vì đây là lần đầu anh lên tiếng sau khi bị Brooklyn kể tội.

Dù những ngày qua vợ chồng David Beckham giữ im lặng, họ vẫn cập nhật Instagram Story vì công việc, cũng như mừng ngày vui của bạn bè. Hôm 21/1, Victoria gửi lời chúc mừng sinh nhật Emma Bunton - thành viên nhóm Spice Girls mà cô từng tham gia. Trên trang cá nhân cùng ngày, David Beckham cũng đăng bài mừng tuổi hai đồng đội cũ Nicky Butt và Philip Neville - những người cùng anh chơi trong đội Manchester United ngày xưa.

David Beckham tránh né câu hỏi về Brooklyn Cựu danh thủ phớt lờ câu hỏi của phóng viên về mâu thuẫn với Brooklyn khi dự sự kiện ở Thụy Sĩ ngày 20/1. Video: Sky News

"Cuộc chiến" nhà Beckham hiện là chủ đề gây sốt truyền thông quốc tế. Trên thực tế, gia đình họ vướng tin bất hòa từ tháng 4/2025. Cuối năm ngoái, có thông tin cho rằng Brooklyn chặn tài khoản Instagram của bố mẹ cũng như yêu cầu họ chỉ được liên lạc với anh qua luật sư.

Lần cuối tất cả thành viên chung khung hình là vào Giáng sinh 2024. Tuy không gặp nhau, vợ chồng David Beckham thường xuyên nhắc con trai trong các bài đăng, bày tỏ tình cảm với anh nhưng bỏ qua con dâu. Trước khi tình cảm rạn nứt, cả nhà thường xuyên đăng hình, video hạnh phúc bên nhau.

Phương Thảo (theo Page Six)