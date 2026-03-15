Brooklyn Beckham dự sinh nhật mẹ vợ

Brooklyn Beckham xuất hiện tại tiệc sinh nhật của mẹ vợ, chụp ảnh thân thiết giữa lúc mâu thuẫn với gia đình ruột thịt.

Trên Instagram ngày 14/3, Nicola Peltz đăng ảnh ở tiệc sinh nhật mẹ - cựu người mẫu Claudia Heffner Peltz. Trong hình, cô và Brooklyn Beckham đứng cạnh bà, tươi cười tạo dáng. Cô viết: ''Chỉ riêng việc được gọi mẹ là 'mẹ' thôi cũng khiến con cảm thấy mình là người may mắn nhất trên đời. Con rất vui khi được ở bên mẹ trong ngày đặc biệt này''.

Vợ chồng Brooklyn bên cựu người mẫu Claudia. Ảnh: Instagram Nicola Peltz

Nicola là một trong tám người con của bà Claudia và tỷ phú Nelson Peltz. Cô thân thiết với bố mẹ, thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc bên gia đình. Brooklyn cũng có mối quan hệ tốt đẹp với nhà vợ. Tại sự kiện WSJ Invest Live ngày 3/2, khi phóng viên đề cập những vụ lùm xùm của vợ chồng con gái và nhà Beckham thời gian qua, ông Nelson Peltz Peltz đùa rằng ''hoàn toàn không để ý điều đó". Ông không nói sâu thêm song khen con rể Brooklyn tuyệt vời. ''Tôi mong chờ cả hai có một cuộc hôn nhân lâu dài, hạnh phúc", ông nói.

Brooklyn và Nicola có ba năm hẹn hò, kết hôn vào năm 2022. Sau lễ cưới, anh sống cùng vợ tại Los Angeles, Mỹ. Tháng 4/2025 xuất hiện thông tin "nhà Beckham bất hòa", do truyền thông phát hiện đôi trẻ không còn xuất hiện hay đăng bài liên quan gia đình của Brooklyn. Lần cuối vợ chồng anh chung khung hình với Vic-Beck và các em là Giáng sinh 2024.

Trong khi đó, Brooklyn thường xuyên dự tiệc, chụp hình và đăng ảnh với nhà vợ. Tháng 8 năm ngoái, vợ chồng anh tổ chức lễ gia hạn lời thề hôn nhân, mời tỷ phú Nelson Peltz làm chủ hôn. Giáng sinh cùng năm, Brooklyn đón Giáng sinh cùng bố mẹ Nicola tại Florida (Mỹ).

Sau gần một năm đối diện những ồn ào trong mối quan hệ gia đình, hồi tháng 1, Brooklyn tố cáo "bố mẹ kiểm soát cuộc đời, phá chuyện tình cảm" của anh và vợ nên không muốn làm hòa.

Brooklyn Beckham 27 tuổi, sinh tại Anh, là một trong những nepo baby (tương tự khái niệm "con ông cháu cha") nổi tiếng. Anh từng làm nhiều nghề như người mẫu, barista, nhiếp ảnh gia, hợp tác một công ty để mở nhà hàng thời vụ, mở show nấu ăn nhưng không tạo dấu ấn. Brooklyn thậm chí bị nói "dựa hơi bố mẹ", không đủ tài năng. Lúc nhỏ, anh dự định nối nghiệp bố, dành nhiều năm huấn luyện cùng đội bóng nhưng từ bỏ sân cỏ năm 15 tuổi.

Phương Linh