Nicola Peltz - con dâu xuất thân gia đình tỷ phú của nhà Beckham

Nicola Peltz, 31 tuổi, là con gái tỷ phú Mỹ, có sự nghiệp diễn viên triển vọng trước khi làm dâu nhà Beckham.

Những ngày qua, chuyện nhà Beckham trở thành đề tài gây sốt sau khi con trai lớn Brooklyn, 27 tuổi, đăng bài chỉ trích bố mẹ. Vợ anh - Nicola Peltz - cũng thu hút nhiều quan tâm bởi cô được xem như một phần nguyên nhân khiến chồng "quay lưng" với người thân. Theo Brooklyn, cha mẹ của anh "thiếu tôn trọng Nicola, từng phá chuyện tình cảm của cả hai".

Hiện Nicola chưa lên tiếng về bài viết của chồng. Tuy nhiên, truyền thông quốc tế cho rằng cô ngầm bày tỏ ủng hộ Brooklyn khi khoe hình xăm dòng chữ tiếng Yiddish mang nghĩa "Gia đình là trên hết" trong bài đăng mới nhất. Cô chia sẻ hình một ngày trước khi Brooklyn công khai "kể tội" bố mẹ.

Vợ chồng Brooklyn-Nicola dự show thời trang của Courreges tháng 9/2024. Ảnh: Instagram/ Nicola Peltz

Nicola Peltz sinh năm 1995, là con thứ sáu của tỷ phú Mỹ Nelson Peltz và cựu người mẫu Claudia Heffner Peltz. Ông còn hai con lớn với vợ đầu - bà Cynthia Abrams. Bố cô là nhà sáng lập công ty đầu tư Trian Fund Management, hiện 84 tuổi, có khối tài sản trị giá 1,6 tỷ USD. Theo Independent, ông thường quyên góp cho đảng Cộng hòa, được ví như người kết nối Tổng thống Donald Trump với tỷ phú Elon Musk.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2022, Nicola nói gia đình sống kín tiếng, bố mẹ "ghét Hollywood". Cũng theo trang tin, Nicola lớn lên cùng bảy anh chị em, ở trong dinh thự có 22 phòng thuộc hạt Westchester, New York. Khu đất nhà cô rộng 562.000 m2, bên trong có sân khúc côn cầu trên băng - bộ môn yêu thích của nhà Peltz. Nicola cho biết bố từng muốn cô tập trung luyện môn thể thao này vì ông nghĩ nó ngầu.

Trên tạp chí Interview năm 2014, người đẹp cho biết cả bảy anh chị em luôn "bảo vệ cô một cách thái quá", xem Nicola như em bé của cả nhà. Dù là con gái út, cô cho rằng việc lớn lên trong gia đình có nhiều con trai giúp cô mạnh mẽ, sống thẳng thắn, thường tìm lời khuyên từ bốn người anh. Cô cũng mô tả bản thân ngày nhỏ là tomboy (những cô gái có ngoại hình, phong cách giống con trai).

Nicola tổ chức tiệc sinh nhật bên bố mẹ hồi đầu tháng 1. Ảnh: Instagram/ Nicola Peltz Beckham

Ở tuổi 31, Nicola hiện là diễn viên kiêm đạo diễn và nhà cứu trợ thú cưng cơ nhỡ. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ nhỏ, có vai đầu tiên trong phim Deck the Halls lúc 11 tuổi. Ban đầu, bố mẹ phản đối con gái theo nghề diễn nhưng dần ủng hộ khi thấy được niềm đam mê, sự chăm chỉ của Nicola.

Thập niên 2010, cô gây dấu ấn khi tham gia các dự án như The Last Airbender (2010), series Bates Motel (2013-2017). Năm 2014, Nicola nhận nhiều lời khen khi đóng vai Tessa Yeager trong bom tấn Transformers: Age of Extinction. Vai diễn giúp cô nhận đề cử Ngôi sao đột phá của Teen Choice Award 2014, Nữ diễn viên triển vọng của Young Hollywood Award và thắng hạng mục Ngôi sao đang lên tại lễ trao giải CinemaCon Award cùng năm.

Những năm gần đây, Nicola bền bỉ đóng phim, xuất hiện trong nhiều dự án như Holidate (2020), Welcome to Chippendales (2022). Sắp tới, cô trở lại màn ảnh trong series The Beauty - phát hành ngày 21/1, đóng chính phim truyền hình Prima (chưa có ngày phát hành). Ngoài phim ảnh, Nicola làm người mẫu, đóng một số MV như 7 things (2008) của Miley Cyrus, iT's YoU (2016) của Zayn Malik.

Trích đoạn của Nicola trong 'Transformers: Age of Extinction' (2014) Trích đoạn của Nicola trong "Transformers: Age of Extinction" (2014). Video: Paramount Pictures

Năm 2024, vợ Brooklyn chuyển hướng làm đạo diễn, ra mắt phim đầu tay mang tên Lola. Nội dung xoay quanh một cô gái tuổi teen làm việc ở hiệu thuốc và câu lạc bộ thoát y, nỗ lực kiếm tiền để giúp bản thân và em trai thuộc cộng đồng LGBTQ+ thoát khỏi người mẹ độc hại. Tác phẩm do cô đóng chính và biên kịch. Tuy nhiên, bộ phim nhận nhiều đánh giá tiêu cực, bị cây bút Kady Ruth của trang Guardian nhận xét "dở tệ", "lợi dụng cái nghèo để làm phim".

Trò chuyện với WWD, Nicola cho biết chuẩn bị kịch bản từ lúc 23 tuổi, từng thức suốt ba ngày để viết. Cô muốn tạo ra một nhân vật có khiếm khuyết nhưng nhân hậu, cho rằng sự không hoàn hảo sẽ luôn truyền cảm hứng cho cô. Dù vậy, Nicola thừa nhận không trưởng thành giống nữ chính, đã chuẩn bị tinh thần đón nhận những lời phê bình. "Tôi là một diễn viên. Ước mơ của tôi là được nhìn thế giới qua nhiều lăng kính khác nhau", cô nói.

Trích đoạn phim 'Lola' của Nicola Peltz Trích đoạn Nicola diễn xuất trong phim "Lola". Video: YouTube/ Vertical

Dù có sự nghiệp triển vọng, BBC nhận xét mối tình với cậu cả nhà Beckham mới khiến Nicola nổi tiếng, nhất là sau đám cưới xa hoa năm 2022.

Cả hai gặp nhau lần đầu tại lễ hội âm nhạc Coachella năm 2017 nhưng khi ấy họ đang trong mối quan hệ khác. Hai năm sau, hai người tái ngộ tại bữa tiệc Halloween do tài tử Leonardo DiCaprio tổ chức. Trên Glamour năm 2025, vợ chồng Petlz-Beckham kể lại cơ duyên đến với nhau. Nicola cho biết chồng không hề do dự khi cô nhờ anh giúp một người bạn được tham dự đêm tiệc. Hai ngày sau đó, họ có nụ hôn đầu tiên, mở ra một chuyện tình mới.

Tháng 7/2020, cả hai đính hôn sau khoảng nửa năm công khai mối quan hệ. Hôn lễ diễn ra tại biệt thự nhà Peltz ở California vào tháng 7/2022. Trò chuyện với Vogue cùng năm, Brooklyn kể lại giây phút khiến họ muốn dành cả đời bên nhau: "Đó là lần đầu Nicola tới London để gặp tôi. Khi cô ấy chuẩn bị về nước, tôi đã mua cái vé cuối cùng trên chuyến bay của vợ, đến New York cùng cô ấy. Đó là khoảnh khắc tôi biết mình không bao giờ muốn rời xa người này".

Tháng 8/2025, vợ chồng Nicola tổ chức hôn lễ thứ hai vì muốn có kỷ niệm hạnh phúc mới, không còn những lo âu và xấu hổ từng có trong đám cưới cũ. Ảnh: Instagram/ Brooklyn Beckham

Từ lúc kết hôn, Brooklyn và Nicola có cuộc sống hạnh phúc ở Mỹ, thường xuyên thể hiện tình cảm trên trang cá nhân. Con trai lớn nhà Beckham xăm rất nhiều hình như đôi mắt, chân dung của Nicola, lời thề hôn nhân, tên người bà đã mất của vợ và lời bài hát vang lên lúc cô bước xuống lễ đường trong ngày cưới. Cô cũng dành nhiều lời khen chồng, bày tỏ ủng hộ các dự án, công việc của anh.

Trước khi gia đình Beckham vướng tin bất hòa từ tháng 4/2025, Nicola có mặt trong các sự kiện, bữa tiệc nhà chồng, đi du lịch cùng tất cả thành viên. Trong một số cuộc phỏng vấn, cô cho biết có mối quan hệ hòa thuận với họ hàng bên chồng. Nhưng sau Giáng sinh 2024, Brooklyn-Nicola không còn chung khung hình với ông bà Vic-Beck hay ba người em còn lại, làm dấy lên nghi vấn tình cảm rạn nứt.

Giữa lúc ồn ào bủa vây, một số nguồn tin cho rằng Nicola và mẹ chồng không hòa hợp. Nhiều trang báo nhắc lại tin đồn hai người từng có xích mích do Nicola không chịu mặc váy cưới mà mẹ chồng thiết kế. Tuy nhiên trong bài đăng mới nhất, Brooklyn tiết lộ mẹ là người hủy may áo cưới cho vợ vào phút chót, khiến cô vội vã tìm trang phục mới. Đến nay, phía Vic-Beck chưa lên tiếng về những mâu thuẫn, vợ chồng Brooklyn cũng giữ im lặng.

