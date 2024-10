Con trai lớn nhà Beckham ra mắt thương hiệu xốt ớt

Vợ chồng Beckham và các thành viên trong gia đình nói tự hào khi thấy Brooklyn Beckham ra mắt dòng xốt cay.

Trên Instagram ngày 4/10, cựu danh thủ David Beckham và vợ - nhà thiết kế thời trang Victoria Beckham - đăng ảnh chụp cùng vợ chồng Brooklyn - Nicola Peltz và con trai thứ Romeo Beckham tại buổi ra mắt thương hiệu ở cửa hàng Whole Foods Market, Anh. Sự kiện còn có sự góp mặt của bà nội Sandra và cô ruột Joanne Beckham. Anh trai của Peltz - diễn viên William Peltz - cũng đến ủng hộ.

Từ trái qua: Romeo, Brooklyn, Victoria, Nicola, William Peltz và David Beckham chụp hình tại khu vực trưng bày sản phẩm. Ảnh: Instagram Victoria Beckham

Dưới bài đăng, ông bố bốn con chú thích: "Con đã làm việc chăm chỉ vì dự án này nên gia đình rất tự hào về con". Còn Victoria viết: "Mẹ hãnh diện khi thấy giấc mơ của con thành sự thật. Con đã đặt hết tâm huyết vào dự án. Mẹ thật sự thích sản phẩm của con".

Nicola Peltz cũng chia sẻ loạt ảnh chúc mừng thành tựu mới của chồng. Cô viết trên Instagram: "Anh dành trọn trái tim vào Cloud 23 và em cực kỳ phấn khích khi thấy mọi người thưởng thức chúng". Người đẹp 29 tuổi cũng kêu gọi người hâm mộ hãy thử hương vị mới, gọi đây là "món xốt cay ngon nhất từ trước đến nay".

Người mẫu Nicola Peltz - vợ của Broooklyn Beckham - và bà nội Sandra trước quầy sản phẩm của chồng cô. Ảnh: Instagram Brooklyn Beckham

Theo trang web của nhãn hàng, mục đích Brooklyn ra mắt thương hiệu là để lan tỏa đam mê ẩm thực, truyền cảm hứng cho khách hàng vào bếp chế biến món ngon. Trong bài phỏng vấn với Bon Appétit ngày 25/9, Brooklyn cho biết dành hai năm rưỡi nghiên cứu công thức và vợ hỗ trợ anh suốt quá trình đó. Anh nói: "Chúng tôi cùng nhau làm món xốt trong nhà bếp. Khi đó, mùi nồng ám cả căn nhà và cả hai đều bị cay mắt".

Quảng cáo nước sốt ớt Cloud 23 của Brooklyn Beckham Quảng cáo xốt ớt Cloud 23 của Brooklyn Beckham. Video: Instagram Cloud 23

Brooklyn lần đầu giới thiệu thương hiệu qua mạng xã hội vào ngày 24/9. Sau khi công bố hình ảnh đầu tiên, một số tài khoản cho rằng phần thiết kế không phù hợp mặt hàng thực phẩm, vì trông lọ đựng xốt giống nước hoa, sữa tắm hay những món mỹ phẩm. Tuy vậy, cũng có nhiều người nhận xét chúng độc đáo.

Hiện Whole Foods Market là đơn vị bán độc quyền trực tiếp Cloud 23. Trên website, sản phẩm được bán theo cặp với giá 34,99 USD (hơn 850.000 đồng). Ngoài ra, Brooklyn còn bán các quà lưu niệm in logo thương hiệu như nón, áo thun, hoodie và thiệp.

Brooklyn Beckham, 25 tuổi, hiện là người mẫu và nhiếp ảnh gia, kinh doanh nhà hàng. Anh từng theo học nhiếp ảnh tại Trường Thiết kế Parsons ở New York. Năm 2014, Brooklyn bắt đầu làm người mẫu chuyên nghiệp. Anh xuất hiện trên Vogue Trung Quốc, Miss Vogue, Interview, L'Uomo Vogue, The New York Times, Style và Dazed Hàn Quốc.

Dù yêu ẩm thực, Brooklyn không gây ấn tượng với mọi người bằng khả năng nấu nướng. Tháng 10/2021, anh xuất hiện trên chương trình Today Show cùng công thức làm món bánh mì ăn sáng kiểu Anh gồm thịt xông khói, xúc xích và trứng. Nhiều khán giả nhận xét anh làm trứng chưng không khéo, kỹ năng làm bếp "đáng xấu hổ" so với những người đã tham gia chương trình.

Một năm sau, MC Ulrika Jonsson chỉ trích việc Brooklyn tham gia James Corden's Late Late Show - show nấu ăn nổi tiếng của Mỹ. Cô nói thất vọng thay cho bạn bè và đồng nghiệp - những người được đào tạo đầu bếp chuyên nghiệp, cho rằng họ xứng đáng với ánh đèn sân khấu hơn con trai cả nhà Beckham.

Phương Thảo (theo People)