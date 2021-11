Brooklyn Beckham bị nói 'dựa hơi' bố mẹ

Brooklyn Beckham bị một số khán giả cho rằng ký được hợp đồng quảng cáo 1 triệu bảng là nhờ bố mẹ.

Theo Independent, con trai cả của Victoria và David Beckham vừa ký hợp đồng trị giá 1 triệu bảng, trở thành gương mặt đại diện cho thương hiệu thời trang dạo phố Superdry của Anh. Dự kiến, hình ảnh Brooklyn xuất hiện trong ngày ra mắt dòng sản phẩm bền vững, đồng thời khai trương cửa hiệu trên phố Oxford, London vào ngày 9/11.

Một số khách hàng chế nhạo Brooklyn Beckham trên mạng xã hội. Họ chê anh bất tài, được ký hợp đồng là nhờ sự nổi tiếng của cha mẹ. Họ viết trên Twitter và Instagram: "Chúng tôi sẽ loại Superdry khỏi danh sách mua sắm để phản đối hợp đồng 1 triệu bảng này. Tôi nghĩ anh ấy không có tài cán gì ngoài việc là con của David Beckham", "Sự lựa chọn này có vẻ không phù hợp vì thương hiệu này vốn dành cho người lớn tuổi", "Gia đình tôi không muốn bất cứ thứ gì từ đó nữa dù hãng từng là tiêu chuẩn của chúng tôi khi mua quà tặng nhau dịp Giáng sinh"...

Brooklyn Beckham và vợ sắp cưới - diễn viên Nicola Peltz - làm mẫu trong chiến dịch quảng bá của thương hiệu denim Pepe Jeans hồi tháng 9. Ảnh: Pepe Jeans

Brooklyn Beckham từng bị phản đối khi được Burberry mời thực hiện bộ ảnh cho một chiến dịch quảng cáo nước hoa năm 2016. Các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đã chỉ trích nhà mốt Anh vì chọn một chàng trai 16 tuổi cầm máy thay vì những người lớn tuổi, dày dạn kinh nghiệm như họ. Khi đó, nhiều người cũng cho rằng anh được ưu ái vì là con Vic-Beck.

Hồi tháng 10, anh xuất hiện trên chương trình Today, chia sẻ công thức chế biến món bánh mì ăn sáng kiểu Anh gồm thịt xông khói, xúc xích và trứng. Nhiều khán giả chê anh làm trứng chưng không khéo, kỹ năng làm bếp "đáng xấu hổ" so với những người đã tham gia chương trình.

Brooklyn Beckham chụp ảnh quảng cáo Brooklyn chụp ảnh thời trang. Video: British GQ.

Brooklyn Beckham sinh năm 1999, hiện là người mẫu và nhiếp ảnh gia. Anh từng theo học nhiếp ảnh tại Trường Thiết kế Parsons ở New York. Năm 2014, Brooklyn bắt đầu làm người mẫu chuyên nghiệp. Anh xuất hiện trên Vogue Trung Quốc, Miss Vogue, Interview, L'Uomo Vogue, The New York Times Style Magazine và Dazed Hàn Quốc.

Con trai Victoria được chọn là đại sứ thương hiệu cho Huawei và điện thoại thông minh Honor 8 cùng Scarlett Johansson, Karlie Kloss và Henry Cavill năm 2016. Năm 2017, anh phát hành sách ảnh đầu tay What I See.

Họa Mi (theo Independent)