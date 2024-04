Britney Spears 'trả 2 triệu USD cho bố đổi lấy sự tự do'

Britney Spears được cho trả bố - ông Jamie Spears, 71 tuổi - hai triệu USD để kết thúc vụ kiện quyền giám hộ dài hai năm rưỡi.

Theo TMZ ngày 26/4, nguồn tin cho biết vụ tranh chấp giữa Britney Spears và bố giải quyết kín đáo, giọng ca Baby One More Time không vui với phán quyết cuối cùng. Matthew Rosengart - luật sư của Britney Spears - được cho đã đảm bảo vụ kiện sẽ nghiêng phần thắng về phía ca sĩ, tuy nhiên, cô phải thanh toán tất cả án phí cho bố với số tiền lên đến hai triệu USD.

Trong khi đó, Jamies Spears không cần chịu phạt hay trả bất kỳ khoản nào. Hãng tin cho biết Britney Spears tốn khoảng bốn triệu USD thuê Matthew Rosengart.

Phỏng vấn với tạp chí People ngày 27/4, Matthew Rosengart cho biết trách nhiệm giám hộ của Jamie Spears bị hủy bỏ từ năm 2021 nhưng đến bây giờ, ước mơ "tự do" của Britney Spears mới thành hiện thực sau khi trả cho bố số tiền ông đòi từ năm 2021 để ngừng kiểm soát tài sản của ca sĩ. "Cô ấy không còn dính líu đến tòa án hay các thủ tục pháp lý liên quan vấn đề này nữa. Britney Spears đã thắng khi thẩm phán đình chỉ quyền quản lý của ông ấy và khôi phục các quyền cơ bản, quyền tự do dân sự cho cô", anh nói.

Trong khi đó, Alex Weingarter - luật sư của Jamies Spears - nói với People, bố của Britney Spears rất vui vì mọi chuyện kết thúc. "Tôi không thể bình luận về bất kỳ chi tiết cụ thể vì vụ kiện được giữ bí mật. Ông ấy thương con và sẽ làm mọi thứ để bảo vệ và ủng hộ cô", anh nói. Theo Guardian, nhờ thỏa thuận dàn xếp, cả hai tránh cuộc đụng độ trên tòa với viễn cảnh Jamie Spears công khai chống lại con gái.

Hồi tháng 7/2021, Britney Spears nộp đơn lên Tòa Thượng thẩm Los Angeles xin hủy quyền giám hộ tài sản của bố, bắt đầu cuộc tranh chấp kéo dài gần ba năm. Vài tuần sau, Jamie Spears đồng ý từ bỏ trách nhiệm do sức ép từ công chúng, đổi lại ông muốn con gái trả hai triệu USD gồm phí thuê luật sư và các khoản khác. Tháng 11/2021, tòa án tuyên bố ca sĩ tự do sau 13 năm bị kiểm soát, không yêu cầu Britney Spears phải khám sức khỏe trước khi ngừng việc giám hộ. Toàn bộ tài sản sẽ được chuyển hết về quỹ ủy thác của ca sĩ.

Trong hồi ký Người đàn bà trong tôi (2023), Britney Spears tiết lộ cách bố sử dụng quyền giám hộ để kiểm soát cuộc sống của cô, từ việc ăn uống, công việc đến con cái. Cô cho biết bản thân không được tự lái xe hay uống cà phê mà phải đợi bố cho phép. Britney Spears giải thích trong tác phẩm làm thế nào việc giám hộ có thể tước bỏ quyền sống như một người phụ nữ trưởng thành, biến cô thành đứa trẻ lệ thuộc vào người khác.

Britney Spears, 43 tuổi, được khán giả biết đến qua các ca khúc như Baby One More Time, Oops!... I Did It Again, Toxic. Suốt sự nghiệp, ca sĩ ra mắt chín album phòng thu, nhận về một giải Grammy và tám giải Billboard. Về chuyện tình cảm, ca sĩ trải qua ba lần đổ vỡ với Jason Allen Alexander, Kevin Federline và Sam Asghari.

Cô bị Jamie Spears giám hộ từ năm 2008, sau bê bối tự giam mình trong phòng cùng các con. Ca sĩ cho rằng bố lạm dụng quyền giám hộ để trục lợi và ngược đãi mình. Do tranh cãi, cuối năm 2019, tòa án Los Angeles trao quyền kiểm soát các quyết định về đời sống cá nhân của Britney Spears cho người khác, ông chỉ còn quản lý tài sản.

Từ năm 2022 đến nay, Britney Spears phát hành hai đĩa đơn, gồm Hold Me Closer - hợp tác Elton Johh - và Mind Your Business (hát cùng will.i.am). Hold Me Closer vào top 10 trong danh sách Billboard Hot 100 toàn cầu, tháng 8/2023. Đĩa đơn này đánh dấu sự trở lại của ca sĩ sau khi kết thúc thời gian bị cha giám hộ trong suốt 13 năm. Trong khi đó, tác phẩm kết hợp will.i.am bị giới chuyên môn chê. Theo Rolling Stone, lời bài hát có nhiều câu từ tục tĩu, tạo nên tác phẩm vô nghĩa.

