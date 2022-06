MỹBritney Spears và Sam Asghari ký hợp đồng tiền hôn nhân, thỏa thuận không phân chia phần tài sản trước khi cưới nếu ly dị.

Theo People, Sam Asghari sẽ không được chia phần tài sản hàng chục triệu USD của Britney Spears trong trường hợp hai người chia tay. Asghari sở hữu khoảng một triệu USD. Anh kiếm tiền chủ yếu qua các việc làm mẫu, đóng phim. Trong khi đó, theo Forbes, Britney Spears từng kiếm khoảng 485 triệu USD nhờ hơn hai thập niên ca hát. Ca sĩ hiện sở hữu khối tài sản ròng khoảng 60 triệu USD.

Britney Spears (trái) và Sam Asghari trong đám cưới hôm 9/6. Ảnh: Shutterstock

Sam Asghari luôn chịu nhiều lời đàm tiếu vì hẹn hò bạn gái hơn tuổi, tài năng, giàu có. Hồi tháng 9/2021, sau khi cầu hôn thành công, anh đùa rằng phải bắt Britney Spears ký hợp đồng tiền hôn nhân để bảo vệ "chiếc xe Jeep và bộ sưu tập giày của mình".

Cả hai quen nhau khi quay MV Slumber Party (2016). Britney trực tiếp chọn Asghari cho vai chính trong dự án. Trên tạp chí Men's Health, người mẫu cho biết "choáng" khi lần đầu gặp ca sĩ thần tượng. Britney cũng bị cuốn hút bởi vẻ ngoài và tính cách vui vẻ của anh. Hai người rủ nhau đi ăn sushi sau buổi quay và từ đó bên nhau suốt nhiều năm qua.

Họ làm đám cưới hôm 9/6, tại nhà riêng của ca sĩ ở California. Britney Spears diện váy cưới cổ chữ V do Donatella Versace thiết kế, bước xuống lễ đường trên nền nhạc ca khúc Can't Help Falling in Love của Elvis Presley. Cặp sao mời khoảng 60 khách đến dự, gồm nhiều bạn bè và đồng nghiệp thân thiết như Madonna, Paris Hilton, Selena Gomez...

Britney Spears - Slumber Party ft. Tinashe MV "Slumber Party". Video: Britney Spears Youtube

Phương Mai (theo People)