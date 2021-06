Sam Asghari - chỗ dựa của Britney Spears

Bạn trai Sam Asghari luôn sát cánh Britney Spears trong suốt 5 năm đấu tranh đòi quyền tự do, khỏi sự kiểm soát của cha ruột.

Sau khi trực tiếp phát biểu trước tòa về việc bị giám hộ 13 năm qua, Britney Spears tránh xa những ồn ào bằng chuyến du lịch cùng Asghari đến Hawaii cuối tuần qua. Nguồn tin thân cận của cặp sao nói với US Weekly: "Cô ấy nhận sự ủng hộ tuyệt vời từ bạn trai. Sam sắp xếp để dành cả tuần lễ cho Britney sau phiên tòa hôm 23/6. Anh ấy yêu bạn gái vô điều kiện và nuông chiều cô ấy như một công chúa".

Sam Asghari (phải) cùng Britney Spears đến Hawaii nghỉ dưỡng cuối tuần qua. Ảnh: Backgrid.

Theo Eonline, Sam Asghari tự hào về bạn gái khi cuối cùng Britney quyết định công khai sự thật. "Anh ấy biết rõ những gì đội ngũ quản lý làm với cô và cảm thấy đau đớn khi không thể trực tiếp can thiệp. Sam đã cố gắng hết sức để vực dậy tinh thần bạn gái trong những ngày đen tối", nguồn tin nói.

Mối quan hệ của cặp sao luôn bị ông Jamie Spears - cha Britney Spears - gây khó khăn. Dù bức xúc với các hành động của ông Jamie, anh không bao giờ tỏ thái độ vì tôn trọng quyền riêng tư của bạn gái. Phải đến đầu năm nay, Asghari lần đầu công khai phản đối ông Jamie Spears sau khi Britney được quyền thuê luật sư riêng và quyết tâm xin tòa bỏ quyền giám hộ. Anh viết trên Instagram: "Tôi không có chút tôn trọng nào với kẻ liên tục kiểm soát, ngăn cản mối quan hệ của chúng tôi. Jamie là một lão khốn". Tại phiên tòa, nam diễn viên ủng hộ người yêu bằng cách mặc chiếc áo phông in dòng chữ #FreeBritney (trả tự do cho Britney Spears).

Sam Asghari và Britney Spears vui đùa khi đi du lịch Britney Spears vui vẻ bên bạn trai sau khi ra tòa nói về quyền giám hộ. Video: Sam Asghari Instagram.

Sam Asghari đồng hành Britney Spears trong cuộc sống. Hai người không được phép ở chung, tuy nhiên Asghari luôn sắp xếp công việc để có mặt bên cô những lúc quan trọng. Đầu năm 2019, anh đến chăm sóc Britney Spears tại trung tâm điều trị sức khỏe tinh thần vài tuần. Anh đưa Britney đi Hawaii du lịch cho khuây khỏa khi cô không được phép ở bên các con trong ngày sinh nhật chúng.

Là huấn luyện viên thể hình, Asghari lên các bài tập luyện và chế độ dinh dưỡng cho Britney Spears, giúp bạn gái có thể trạng tốt nhất. Nguồn tin của US Weekly cho biết: "Britney tuân thủ chế độ ăn của bạn trai hướng dẫn. Cô ấy xem việc ăn uống lành mạnh và tập luyện cùng Asghari giống một cách thanh lọc những điều tiêu cực về cả thể chất lẫn tinh thần".

Sam Asghari hiện là huấn luyện viên thể hình kiêm người mẫu, diễn viên. Ảnh: Sam Asghari Instagram.

Asghari nhiều lần nói muốn lập gia đình và có con với Britney Spears. Nhiều bạn bè của Asghari nói anh sẽ cưới Britney Spears ngay khi có thể. Hồi tháng 2, Asghari trả lời phỏng vấn với People: "Tôi luôn mong những điều tốt đẹp nhất đến với nửa kia của mình. Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ Britney theo đuổi ước mơ và xây dựng tương lai cô ấy mong muốn. Tôi rất biết ơn vì sự ủng hộ của fan trên toàn thế giới. Chúng tôi chỉ hy vọng xây dựng tương lai hạnh phúc và bình dị cùng nhau".

Tuy nhiên, vì luật giám hộ, ca sĩ không thể làm đám cưới nếu không có sự cho phép của cha. Cô còn bị ép đặt vòng tránh thai, không được tự ý bỏ đi.

Britney Spears - Slumber Party ft. Tinashe MV "Slumber Party" của Britney Spears. Video: Britney Spears Youtube.

Sam Asghari sinh năm 1994 tại Iran, cao 1,88 m, nặng 89 kg. Gia đình anh chuyển tới Mỹ sống khi anh đang học trung học. Anh bắt đầu sự nghiệp tại Hollywood với tư cách huấn luyện viên thể hình, sau đó thử sức với các vai trò như người mẫu, diễn viên.

Britney Spears (40 tuổi) và Sam Asghari quen khi đóng chung MV Slumber Party của ca sĩ. Cô là người trực tiếp chọn Asghari cho vai diễn. Hai người nhanh chóng hẹn hò sau lần hợp tác và ở bên nhau 5 năm qua. Họ lần đầu lên thảm đỏ tại buổi công chiếu phim Once Upon A Time in Hollywood tại Los Angeles năm 2019.

Trước Sam Asghari, Britney Spears nhiều lần gặp trục trặc đường tình duyên. Cô vướng mối tình ồn ào với Justin Timberlake và bị anh tố ngoại tình. Sau đó, ca sĩ trải qua hai mối tình chóng vánh với Jason Allen Alexander (kéo dài 55 giờ) và Kevin Federline (kéo dài hai năm và có hai con trai).

Phương Mai