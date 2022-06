Britney Spears hôn Madonna trong đám cưới

MỹBritney Spears tái hiện nụ hôn năm 2003 cùng Madonna trong đám cưới với tình trẻ Sam Asghari, hôm 10/6.

Theo Pagesix, trong tiệc chiêu đãi khách, Britney diện bộ đầm đỏ ngắn, ôm sát của Versace, bất ngờ khóa môi Madonna. Nụ hôn gợi nhớ khoảnh khắc hai ca sĩ hôn nhau trên sân khấu lễ trao giải MTV Video Music năm 2003.

Khi đó, Madonna cùng Britney và Christina Aguilera trình diễn bài Like A Virgin. Madonna đóng vai chú rể, hai đàn em hóa trang thành cô dâu. Đến giữa bài hát, "chú rể" quay sang trao cho Britney nụ hôn. Màn khóa môi trở thành một trong những khoảnh khắc gây sốc nhất trên sóng truyền hình trực tiếp, được bình chọn là nụ hôn nổi tiếng nhất thập niên đầu thế kỷ 21.

Madonna và Britney có màn hôn lịch sử trên sân khấu MTV Video Music 2003. Ảnh: FilmMagic

Trong tiệc cưới, Britney thay ba bộ đầm, đều của Versace. Ca sĩ cùng Madonna, Selena Gomez nhảy bài Toxic. Sau đó, cô dâu song ca Paris Hilton ca khúc Stars are Blind.

Tờ Vogue đưa tin đám cưới ngôi sao nhạc pop diễn ra tại dinh thự Thousand Oaks giá bảy triệu USD ở Los Angeles, theo phong cách cổ tích. Trên nền nhạc Can't Help Falling in Love, cô dâu xuất hiện trên chiếc xe ngựa màu trắng, được đính hoa. Ca sĩ mặc váy cưới trễ vai, xẻ cao của Versace, cài voan trắng cổ điển có viền satin. Chú rể Sam Asghari mặc vest trắng đồng điệu.

Váy cưới của Britney Váy cưới của Britney Spears đến từ nhà mốt Versace. Video: Versace

Ca sĩ mời 60 khách, gồm nhiều đồng nghiệp nổi tiếng như Paris Hilton, Drew Barrymore, Selena Gomez, Donatella Versace... Luật sư của Kevin Federline - chồng cũ Spears - cho biết hai con trai cô không đến dự nhưng hạnh phúc khi mẹ có hạnh phúc mới. Sự kiện gây chú ý khi chồng đầu tiên của ca sĩ - Jason Alexander - đột nhập, khiến cảnh sát địa phương phải can thiệp.

Để lên kế hoạch cho đám cưới, cả hai đã mời nhà sản xuất sự kiện nổi tiếng Jeffrey Best. Ca sĩ nói với Vogue: "Chúng tôi thực sự muốn biến hôn lễ thành một khoảnh khắc đẹp đẽ bên gia đình và bạn bè. Chúng tôi muốn những màu sắc ấm áp và nữ tính như màu hồng, trắng, kem và vàng".

Britney Spears nhận lời cầu hôn của Sam Asghari hồi tháng 9/2021 sau gần sáu năm yêu. Hai người quen trên phim trường ghi hình MV Slumber Party của ca sĩ. Cô là người trực tiếp chọn Asghari cho vai diễn. Họ nhanh chóng hẹn hò sau lần hợp tác. Hồi tháng 4, Britney thông báo đang mang thai. Tuy nhiên, một tháng sau, ca sĩ bị sảy thai. "Tình yêu chúng tôi dành cho nhau biến thành sức mạnh. Chúng tôi sẽ cố gắng xây dựng gia đình nhỏ của mình", cô viết trên Instagram.

Hiểu Nhân