Britney Spears hoàn tất ly hôn

Ca sĩ Britney Spears, 43 tuổi, hoàn tất thủ tục ly hôn với huấn luyện viên Sam Asghari, 30 tuổi, sau chín tháng đệ đơn.

Theo Page Six ngày 2/5, vụ ly hôn giữa Britney Spears và chồng kém 13 tuổi kết thúc êm đẹp nhờ hợp đồng tiền hôn nhân. Cặp sao hoàn tất hồ sơ pháp lý vào tối ngày 1/5, đang chờ thẩm phán tòa Los Angeles ký xác nhận. Dựa theo tài liệu, giọng ca Baby One More Time được quyền giữ tất cả nữ trang, các vật dụng cá nhân, lợi nhuận cô kiếm được trước, trong và sau hôn nhân. Những tài sản bổ sung sẽ được chia theo điều khoản trước kết hôn.

Britney Spears và Sam Asghari. Ảnh: AP

Một nguồn tin nói với Page Six: "Cuộc đời Britney Spears đã sang trang mới. Loạt tin đồn cô ấy phá sản thật lố bịch và rõ ràng sai sự thật". Người này cho biết ca sĩ sẽ có nhiều tiền trong thời gian dài nhờ hợp đồng xuất bản sách cũng như bản quyền chuyển thể phim từ hồi ký Người đàn bà trong tôi (2023).

Sam Asghari nộp đơn ly hôn vào ngày 16/8/2023 với lý do "cả hai có nhiều khác biệt không thể giải quyết", theo Page Six. Một nguồn tin tiết lộ khi đó, cặp sao đã ly thân sau 14 tháng bên nhau do Asghari nghi Britney Spears ngoại tình. Người thân cận với cả hai cho biết anh đã cố gắng đàm phán lại các thỏa thuận trong hợp đồng tiền hôn nhân nhưng cuối cùng vẫn đồng ý với các điều khoản hiện tại.

Trong tài liệu nộp tòa, Sam Asghari ghi nhận ngày cả hai ly thân là 28/7/2023, đồng thời yêu cầu "công chúa nhạc pop" trả tiền cấp dưỡng và phí luật sư. Hồi tháng 8/2023, cả hai đạt thỏa thuận chia năm chú chó chung. Theo đó, Asghari được giữ một con duy nhất tên Porsha thuộc giống doberman mà anh từng mua để "bảo vệ" Britney Spears, số còn lại thuộc sở hữu của ca sĩ. Họ không có con chung nên không gặp trở ngại trong vấn đề chia quyền nuôi con.

Britney Spears, sinh năm 1981, được khán giả biết đến qua các ca khúc như Baby One More Time, Oops!... I Did It Again, Toxic. Suốt sự nghiệp, ca sĩ ra mắt chín album phòng thu, nhận về một giải Grammy và tám giải Billboard. Về tình duyên, trước khi cưới Sam Asghari, cô từng trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ với bạn thời thơ ấu Jason Allen Alexander và vũ công Kevin Federline. Cô có hai con Sean Preston, 18 tuổi và Jayden James, 17 tuổi.

MV 'Baby One More Time' - Britney Spears MV "Baby One More Time" của Britney Spears. Video:YouTube Britney Spears

Sam Asghari sinh năm 1994, cao 1,88 m, là người mẫu, diễn viên và huấn luyện viên thể hình người Mỹ gốc Iran.

Cả hai hẹn hò năm 2016 và làm đám cưới giữa năm 2022, tại nhà riêng của ca sĩ ở California. Trong suốt quãng thời gian gắn bó, Asghari luôn ở bên ca sĩ, là chỗ dựa tinh thần, ủng hộ bạn gái trong cuộc chiến thoát khỏi quyền giám hộ, giúp cô giành tự do cuối năm 2021. Theo People, anh luôn chịu nhiều lời đàm tiếu vì hẹn hò người tình hơn tuổi, tài năng, giàu có. Hai người được cho là bắt đầu mâu thuẫn từ đầu năm 2023.

Phương Thảo (theo Page Six)