Britney Spears đón sinh nhật bên chồng sắp cưới

MexicoCa sĩ Britney Spears và vị hôn phu Sam Asghari du lịch nước ngoài đón tuổi mới sau hơn 13 năm sống dưới quyền giám hộ của cha.

Ngày 2/12, trên trang cá nhân, Britney Spears khoe loạt ảnh đến thành phố Cabo San Lucas cùng chồng chưa cưới để đón sinh nhật lần 40. Cô cho biết cảm thấy tuyệt vời khi được phép du lịch nước ngoài sau nhiều năm bị giám hộ. Trước đó, cặp sao thường chỉ được phép đến đảo Hawaii nghỉ dưỡng khi cha cô cho phép.

Britney Spears (phải) và Sam Asghari lên máy bay riêng đến Mexico nghỉ dưỡng. Ảnh: Britney Spears Instagram

Ca sĩ viết trên Instagram: "Tôi thật hạnh phúc và biết ơn. Những giọt nước mắt đã rơi hôm nay. Cảm ơn các bạn vì những lời chúc sinh nhật". Britney cũng đăng một đoạn video ghi lại các hoạt động trong sinh nhật cùng Asghari. Cô bước vào khu nghỉ dưỡng với một cổng chào bằng bóng bay dựng sẵn cùng dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Britney Spears". Asghari chuẩn bị bánh sinh nhật hình các bông hoa, ghép thành chữ B và tặng vợ sắp cưới. Hai người dùng bữa tại một nhà hàng địa phương có các nhạc công biểu diễn. Sau đó, họ cùng nằm bên bờ biển và ngắm pháo hoa trong đêm.

Sam Asghari cũng viết trên trang cá nhân chúc mừng vợ sắp cưới: "Anh gọi em là sư tử vì ngưỡng mộ sức mạnh kinh ngạc của em. Anh được truyền cảm hứng từ trái tim nhân hậu này. Anh ăn mừng vì nụ cười em đã thắp sáng cuộc đời anh. Mỗi ngày đều là ngày của em, nữ hoàng của anh".

Britney Spears đón sinh nhật tuổi 40 Chuyến du lịch mừng tuổi 40 của Britney Spears. Video: Britney Spears Instagram

Nguồn tin của tờ People cho biết Britney Spears rất vui sau chuyến đi: "Cô ấy yêu những kỳ nghỉ bên bãi biển và nhiều năm chưa được đến Mexico. Britney Spears đang rất ổn. Cô ấy tự chăm sóc bản thân cả về thể chất và tinh thần".

Britney Spears nhận lời cầu hôn của Sam Asghari hồi tháng 9 sau gần sáu năm yêu. Hai người quen khi đóng chung MV Slumber Party của ca sĩ. Cô là người trực tiếp chọn Asghari cho vai diễn. Họ nhanh chóng hẹn hò sau lần hợp tác và ở bên nhau 5 năm qua. Cả hai lần đầu lên thảm đỏ tại buổi công chiếu phim Once Upon A Time in Hollywood tại Los Angeles năm 2019.

Sam Asghari sinh năm 1994 tại Iran, cao 1,88 m, nặng 89 kg. Gia đình chuyển tới Mỹ sống khi anh đang học trung học. Anh bắt đầu sự nghiệp tại Hollywood với tư cách huấn luyện viên thể hình, sau đó thử sức với các vai trò như người mẫu, diễn viên.

Britney Spears bị cha Jamie Spears giám hộ từ năm 2008, sau bê bối tự giam mình trong phòng cùng các con. Cô cho rằng ông Jamie lạm dụng quyền để trục lợi và ngược đãi mình. Do tranh cãi, cuối năm 2019, tòa án Los Angeles trao quyền kiểm soát các quyết định về đời sống cá nhân của ca sĩ cho người khác. Từ đó, ông Jamie chỉ còn kiểm soát tài sản của con gái. Hôm 12/11, tòa ra phán quyết ngừng việc giám hộ Britney Spears, cho phép cô tự quyết định về kinh tế, đời tư.

Phương Mai (theo People)