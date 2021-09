Britney Spears đính hôn

MỹCa sĩ Britney Spears nhận lời cầu hôn của bạn trai Sam Asghari sau hơn 5 năm quen.

Ngày 13/9, ca sĩ đăng hình ảnh đeo nhẫn và thông báo tin vui với người hâm mộ trên Instagram. "Tôi không thể tin được", cô chú thích dưới bài viết. Quản lý của Sam Asghari xác nhận thông tin với tờ People, cho biết nam diễn viên đặt nhà thiết kế Roman Malayev ở New York làm chiếc nhẫn.

Britney Spears (phải) khoe nhẫn đính hôn bên bạn trai. Ảnh: Britney Spears Instagram

Cặp sao đính hôn vài ngày sau tin cha Britney - ông Jamie Spears - xin tòa bỏ hoàn toàn việc giám hộ con gái sau 13 năm. Ông cho biết Britney gần đây thể hiện bản thân có thể tự chủ cuộc sống. Cô tự lái xe và muốn trực tiếp sắp xếp lịch điều trị tâm lý với bác sĩ. Hồi đầu tháng 8, ông Jamie đã nộp đơn xin rút khỏi quyền quản lý tài sản của con. Ông cho rằng Britney xứng đáng có cơ hội để tự đứng bằng đôi chân của mình như nguyện vọng hiện tại của cô.

Sam Asghari sinh năm 1994 tại Iran, cao 1,88 m, nặng 89 kg. Gia đình chuyển tới Mỹ sống khi anh đang học trung học. Anh bắt đầu sự nghiệp tại Hollywood với tư cách huấn luyện viên thể hình, sau đó thử sức với các vai trò như người mẫu, diễn viên.

Anh quen Britney Spears khi đóng chung MV Slumber Party của ca sĩ. Cô là người trực tiếp chọn Asghari cho vai diễn. Hai người nhanh chóng hẹn hò sau lần hợp tác và ở bên nhau 5 năm qua. Họ lần đầu lên thảm đỏ tại buổi công chiếu phim Once Upon A Time in Hollywood tại Los Angeles năm 2019.

Britney Spears - Slumber Party ft. Tinashe MV "Slumber Party". Video: Britney Spears Youtube

Trước Sam Asghari, Britney Spears nhiều lần gặp trục trặc đường tình duyên. Cô vướng mối tình ồn ào với Justin Timberlake và bị anh tố cáo ngoại tình. Sau đó, ca sĩ trải qua hai mối tình chóng vánh với Jason Allen Alexander (kéo dài 55 giờ) và Kevin Federline (kéo dài hai năm và có hai con trai).

Phương Mai (theo People)