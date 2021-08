Britney Spears cảm ơn bạn trai

Ca sĩ Britney Spears gửi lời tri ân bạn trai Sam Asghari vì đã bên cô những năm qua.

Ngày 26/8, Spears đăng ảnh chụp chung với Sam Asghari trên Instagram và nói: "Tên khốn đáng yêu này đồng hành tôi trong những năm khó khăn nhất của cuộc đời. Hắn ta cũng nấu ăn rất giỏi. Này thương hiệu Fast & Furious, đừng bỏ lỡ ngôi sao tiếp theo của các bạn". Asghari cũng hưởng ứng câu đùa của bạn gái khi bình luận: "Quỷ tha ma bắt tên khốn trong ảnh kia".

Britney Spears (trái) đăng ảnh chụp cùng Sam Asghari trên mạng xã hội. Ảnh: Britney Spears Instagram

Anh là chỗ dựa của Britney Spears nhiều năm qua, ủng hộ và hỗ trợ cô trong phiên tòa đòi lại quyền tự do từ cha Jamie Spears. Asghari cũng giúp Britney xây dựng kế hoạch tập luyện và chế độ dinh dưỡng để có thể trạng tốt.

Sam Asghari sinh năm 1994 tại Iran, cao 1,88 m, nặng 89 kg. Gia đình anh chuyển tới Mỹ sống khi anh đang học trung học. Anh bắt đầu sự nghiệp tại Hollywood với tư cách huấn luyện viên thể hình, sau đó thử sức với các vai trò như người mẫu, diễn viên.

Anh quen Britney Spears khi đóng chung MV Slumber Party của ca sĩ. Cô là người trực tiếp chọn Asghari cho vai diễn. Hai người nhanh chóng hẹn hò sau lần hợp tác và ở bên nhau 5 năm qua. Họ lần đầu lên thảm đỏ tại buổi công chiếu phim Once Upon A Time in Hollywood tại Los Angeles năm 2019.

Britney Spears - Slumber Party ft. Tinashe MV "Slumber Party". Video: Britney Spears Youtube

Trước Sam Asghari, Britney Spears nhiều lần gặp trục trặc đường tình duyên. Cô vướng mối tình ồn ào với Justin Timberlake và bị anh tố ngoại tình. Sau đó, ca sĩ trải qua hai mối tình chóng vánh với Jason Allen Alexander (kéo dài 55 giờ) và Kevin Federline (kéo dài hai năm và có hai con trai).

Phương Mai