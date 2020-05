Brad Pitt từng tặng nhẫn cho Lena Dunham

Diễn viên Lena Dunham cho biết được Brad Pitt tặng nhẫn sau buổi công chiếu phim đóng chung, nhưng phủ nhận hẹn hò.

Ngày 12/5, trên chương trình Watch What Happens Live with Andy Cohen, Lena đính chính tin đồn cô và Brad Pitt yêu nhau. Cô nói dù được tài tử tặng nhẫn, họ chỉ là đồng nghiệp.

Brad Pitt và Lena Dunham tại buổi công chiếu phim ở London tháng 7 năm ngoái. Ảnh: Fox.

Trên thảm đỏ công chiếu Once Upon A Time In Hollywood năm ngoái, đôi diễn viên bị chụp lại khoảnh khắc kề sát mặt. Nữ diễn viên giải thích: "Đó là một tình huống kỳ cục. Bức ảnh khiến mọi người tưởng tôi và Brad Pitt hôn nhau và tin đồn rộ lên. Tôi không bao giờ cố tình hôn trộm anh ấy. Tôi rất tôn trọng Brad với tư cách một người bạn và đồng nghiệp".

Sau sự cố trên thảm đỏ, Lena kể được Brad mời vào phòng riêng, cùng ăn pizza. Anh biết cô lo lắng nên trấn an. Lena nói thích chiếc nhẫn Brad Pitt đeo lúc đó nên tài tử tặng cô làm quà. "Mỗi lần đeo chiếc nhẫn, một điều tuyệt vời nào đó lại xảy đến với tôi", cô nói.

Lena Dunham (34 tuổi) đóng vai Gypsy trong Once Upon A Time In Hollywood cùng Brad Pitt. Bộ phim giúp tài tử 56 tuổi đoạt giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp ở hạng mục diễn xuất. Năm 2014, anh từng nhận tượng vàng với tư cách nhà sản xuất phim 12 Years a Slave.

Brad Pitt chưa hoàn tất thủ tục ly dị với Angelina Jolie, dù hai người xin tòa chấm dứt quan hệ vợ chồng hồi tháng 4/2019. Sau Angie, tài tử cho biết không hẹn hò ai suốt ba năm qua.