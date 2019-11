Angelina và Brad Pitt chung sống từ năm 2005, kết hôn vào tháng 8/2014. Cặp sao có sáu con: các con gái gồm Zahara (14 tuổi), Shiloh (13 tuổi), Vivienne (11 tuổi) và các con trai Maddox (18 tuổi), Pax Thiên (15 tuổi) và Knox (11 tuổi). Angelina Jolie đệ đơn ly hôn tháng 9/2016. Hồi tháng 4, cả hai được tòa tuyên bố chấm dứt quan hệ hôn nhân.



Sau ly hôn, Jolie dành thời gian chăm sóc con, hoạt động xã hội và trở lại Hollywood. Cô đưa các con đi khắp thế giới thông qua các chuyến công tác với tư cách diễn viên và đại sứ Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn. Sau khi hoàn thành vai diễn trong "bom tấn" Maleficent 2 của Disney, cô dành nhiều thời gian ở bang New Mexico (Mỹ) để đóng Those Who Wish Me Dead của đạo diễn Taylor Sheridan. Cô cũng nhận lời tham gia vũ trụ điện ảnh Marvel với vai Thena trong Eternals, dự kiến ra rạp tháng 11/2020.