Once Upon a Time in Hollywood (2019) giúp Pitt lần đầu nhận tượng vàng diễn xuất. Trong tác phẩm của đạo diễn Quentin Tarantino, Brad anh hóa một diễn viên đóng thế, chuyên đi theo tài tử Rick Dalton do Leonardo DiCaprio đóng.

Nhân vật Cliff Booth đóng vai trò quan trọng trong câu chuyện và tạo nên nhiều khoảnh khắc bất ngờ. Với vai diễn này, Brad Pitt "bất khả chiến bại" tại hàng chục giải thưởng điện ảnh lớn, trong đó có Quả Cầu Vàng và Bafta (Oscar của Anh) trước khi “chốt hạ” bằng tượng vàng Oscar. Ảnh: Sony.

