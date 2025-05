Tài tử Brad Pitt gây chú ý khi đi bốt da cao ngang đùi thường dành cho nữ giới, tạo dáng trên bìa GQ.

Brad Pitt chụp hình thời trang cùng Lewis Hamilton, Damson Idris Brad Pitt chụp hình thời trang cùng Lewis Hamilton, Damson Idris - hai bạn diễn trong "F1". Video: GQ

Ngôi sao 62 tuổi xuất hiện trên ấn bản mùa hè của tạp chí GQ với áo phông đen của Rick Owens, quần của Isabel Marant và thắt lưng của Artemas Quibble. Điểm nhấn của bộ đồ nằm ở đôi bốt cao tới đùi của Saint Laurent do Anthony Vaccarello thiết kế, giá 4.500 USD (116,9 triệu đồng). Trong loạt ảnh chụp bên bờ biển, Brad Pitt tạo dáng ngầu, ánh mắt đăm chiêu.

Brad Pitt là ngôi sao trang bìa GQ ấn bản mùa hè. Ảnh: GQ

Trước anh, hai nam diễn viên khác từng diện đôi bốt này. Tháng 3, Pascal diện chúng đến buổi ra mắt The Last of Us mùa 2 tại Los Angeles. Tài tử kết hợp với quần da, áo cổ lọ màu xanh và áo khoác kẻ caro. Tháng 5, Skarsgård gây chú ý khi tham dự buổi ra mắt The Phoenician Scheme tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 78. Anh chọn vest cổ điển, cà vạt đen và sơ mi trắng.

Vogue đánh giá diện mạo mới của Brad Pitt trên GQ thể hiện sự táo bạo của tài tử trong việc thử nghiệm thời trang phi giới tính. Mái tóc buzzcut gợi nhớ đến thời anh đóng Fight Club và Mr. & Mrs. Smith, mang tính biểu tượng và đem lại vẻ năng động ở tuổi ngoài 60.

Từ năm 2023 đến nay, Brad Pitt thay đổi gu mặc rõ rệt, pha trộn giữa nét phá cách và tinh tế, phản ánh tinh thần tự do. GQ nhận xét Brad Pitt đã chứng minh tuổi tác không phải là rào cản trong việc thể hiện phong cách cá nhân.

Brad Pitt theo đuổi phong cách unisex với bốt da cao ngang đùi. Ảnh: GQ

Trên thảm đỏ, ngôi sao bỏ qua những bộ tuxedo đen truyền thống để trải nghiệm các thiết kế màu sắc, kiểu dáng phá cách. Đời thường, anh chuộng ăn vận thoải mái với sweatshirt, hoodie, quần jogger, mũ bucket, mang dép Crocs - xu hướng phổ biến được giới trẻ ưa chuộng hiện nay.

Brad Pitt sinh năm 1963, nằm trong nhóm tài tử hàng đầu Hollywood ba thập niên qua. Theo The Numbers, các phim anh đóng vai chính kiếm khoảng 5 tỷ USD tại phòng vé. Ngôi sao đoạt nhiều giải uy tín như Oscar, Quả Cầu Vàng, BAFTAs. Dự án mới nhất của anh - F1- dự kiến ra mắt trong nước ngày 27/6.

Họa Mi (theo GQ, People)