Brad Pitt giành lợi thế trong vụ kiện Angelina Jolie

Brad Pitt được tòa chấp thuận yêu cầu việc buộc vợ cũ Angelina Jolie công khai email liên quan vụ tranh chấp cổ phần nhà máy rượu ở Pháp.

Theo People, Brad Pitt, 62 tuổi, giành chiến thắng mới trong vụ kiện Angelina Jolie âm thầm bán cổ phần điền trang Château Miraval - tài sản chung của vợ chồng trong hôn nhân - cho bên thứ ba. Trong phiên điều trần ngày 17/12, thẩm phán của Tòa án tối cao Los Angeles ra lệnh Jolie nộp tin nhắn, email mà trước đó cô từ chối cung cấp. Nội dung bao gồm các cuộc trao đổi chưa bị chỉnh sửa giữa cô và những người không phải luật sư, trong 22 tài liệu phía Pitt yêu cầu.

Angelina Jolie có 45 ngày để nộp tài liệu, tính từ lúc lệnh được ban hành. Nguồn tin của People cho biết đội ngũ Brad Pitt tin "các email sẽ chứng minh ngay từ đầu Jolie thiếu trung thực về ý định bán cổ phần". Về phía Jolie, luật sư của cô - Paul Murphy - nhận xét kết quả này là biểu hiện cho thấy nỗ lực quấy rối, kiểm soát vợ cũ của Brad Pitt suốt nhiều năm. Nhóm pháp lý của Jolie tuyên bố sẽ kháng cáo.

Brad Pitt và Angelina Jolie từng là một trong những cặp nổi tiếng nhất Hollywood khi còn hạnh phúc. Ảnh: WireImage

Đây là diễn biến mới nhất của vụ tranh chấp nhà máy rượu nho của hai nghệ sĩ từ năm 2022. Brad Pitt kiện vợ cũ âm thầm bán 50% cổ phần vườn nho cho Tenute del Mondo - công ty rượu thuộc tập đoàn Nga Stoli Group, bất chấp việc họ từng thỏa thuận bên nào muốn bán đều phải được người còn lại chấp thuận. Jolie kiện ngược lại, tố anh "tiến hành cuộc chiến trả thù" sau khi bị cô nộp đơn ly dị.

Phán quyết mới liên quan việc Brad Pitt yêu cầu Angelina Jolie công khai tin nhắn riêng của cô với những người tham gia thương vụ. Trước đó, Jolie từng từ chối do thông tin được bảo vệ dưới đặc quyền luật sư và thân chủ. Hôm 27/10, anh gây sức ép cho vợ cũ, nhấn mạnh chỉ muốn Jolie cung cấp email giữa cô và đội ngũ cố vấn ngoài ngành luật của cô.

Cũng trong cuối tháng 10, Brad Pitt tiếp tục nộp tài liệu, bao gồm email từ luật sư của Jolie gửi anh vào năm 2023. Trong đó, họ cáo buộc Pitt đang đòi Jolie 35 triệu USD cho những thiệt hại của điền trang, vì thế anh phải chịu khoản phí cung cấp thông tin chứng minh các tổn thất.

Điền trang Château Miraval nhìn từ trên cao. Năm 2008, cặp sao mua bất động sản này với giá 28,4 triệu USD. Ảnh: Backgrid

Cặp sao hoàn tất thủ tục ly hôn cuối năm 2024 sau tám năm kiện tụng, nhưng còn nhiều vấn đề chưa giải quyết xong. Cũng trong năm 2024, hai bên tố người cũ dùng hợp đồng bảo mật để che giấu sai phạm trong và sau hôn nhân. Tháng 7 cùng năm, luật sư của Jolie cho biết minh tinh yêu cầu Brad Pitt dừng kiện vì gia đình.

Trước vụ kiện điền trang, Angelina Jolie từng đệ đơn tố cáo Pitt bạo lực gia đình. Đầu năm 2021, luật sư của cô nộp tài liệu cho tòa, tuyên bố cô sẵn sàng cung cấp bằng chứng cho các cuộc bạo hành. Jolie cũng từng đệ trình tài liệu tuyên bố Pitt lạm dụng cô trên máy bay riêng vào năm 2016 - nguyên nhân được cho dẫn đến vụ ly hôn. Sau cuộc điều tra của FBI và Sở Dịch vụ Trẻ em và Gia đình, Pitt không bị truy tố bất kỳ tội danh nào.

Brad Pitt và Angelina Jolie công khai hẹn hò sau bộ phim Mr. & Mrs.Smith (2005), kết hôn vào năm 2014. Hơn 10 năm bên nhau, họ có chung ba con nuôi, ba con ruột. Sau ly hôn, cả hai giành quyền nuôi con nhưng Brad Pitt thua cuộc. Đến nay, hầu hết con cái công khai hoặc gián tiếp bỏ họ bố, trừ con trai út - Knox Jolie-Pitt, 17 tuổi - chưa bày tỏ lập trường về mâu thuẫn của bố mẹ.

Brad Pitt và Angelina Jolie ở Cannes 2011 Brad Pitt và Angelina Jolie ở Cannes 2011. Video: FashionTV

Phương Thảo (theo People)