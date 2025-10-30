Brad Pitt 'gây sức ép cho Angelina Jolie'

Brad Pitt tiếp tục buộc vợ cũ - Angelina Jolie - công khai email liên quan vụ tranh chấp điền trang ở Pháp, bác đề nghị bồi thường cho cô.

Theo Us Weekly, Brad Pitt bổ sung tài liệu về vụ tranh chấp nhà máy rượu Château Mirava với Angelina Jolie lên Tòa Thượng thẩm Los Angeles, hôm 27/10. Anh yêu cầu thẩm phán can thiệp để vợ cũ công khai loạt email giữa cô và đội ngũ cá nhân gồm một quản lý kinh doanh, các chuyên viên quan hệ công chúng người Anh và hai cố vấn tài chính. Pitt cho rằng trong đó có nội dung liên quan việc cô âm thầm bán cổ phần điền trang - tài sản chung của vợ chồng - sau ly hôn.

Hồi tháng 7, Brad Pitt yêu cầu Angelina Jolie cung cấp tin nhắn riêng với những người tham gia cuộc mua bán. Không lâu sau, Jolie đệ đơn từ chối vì thông tin trao đổi được bảo vệ dưới đặc quyền của luật sư và thân chủ. Đồng thời, cô yêu cầu tòa phạt Pitt, đòi anh trả 33.000 USD để thanh toán chi phí pháp lý liên quan việc bác bỏ đề nghị của anh.

Brad Pitt và Angelina Jolie tại lễ trao giải Oscar năm 2014. Ảnh: WireImage

Trong đơn mới, Pitt nhắc đến bản khai trước đó của Jolie. Anh đề cập việc cô từng thừa nhận thường trao đổi mọi việc trong đời sống lẫn công việc, cũng như những lời khuyên pháp lý, chiến lược với người quản lý kinh doanh. Theo anh, đây không phải là các cuộc thảo luận có luật sư tham gia nên không thể miễn trừ trách nhiệm nộp lên tòa án. Tài tử nhận định vợ cũ cố tình giấu thông tin, bao gồm các email liên quan điều khoản bán cổ phần của cô cho bên thứ ba - trọng tâm của vụ kiện.

Ngoài ra, tài tử cho biết luật sư của Jolie không tham gia các cuộc trò chuyện giữa cô và nhóm quan hệ công chúng. Pitt lập luận vợ cũ chưa giải thích vì sao cần các chuyên gia trong lĩnh vực này tư vấn pháp lý cho vấn đề bán bất động sản, nhà máy rượu ở Pháp.

Điền trang của Brad Pitt và Angelina Jolie tại Pháp. Ảnh: AFP

Sau ba năm rưỡi kiện tụng, Brad Pitt nhấn mạnh Angelina Jolie chỉ mới nộp một email nhắc đến vụ mua bán, tin rằng cô còn giấu nhiều dữ liệu khác. Anh khẳng định không đòi xem tin nhắn của Jolie và nhóm luật sư, chỉ muốn đọc các cuộc trò chuyện giữa cô với những người không thuộc ngành luật.

Trò chuyện với Us Weekly, luật sư của Angelina Jolie - ông Paul Murphy - nhận định bản đệ trình mới của Pitt không giải quyết các luận điểm mà phía Jolie từng nêu. Thay vào đó, nghệ sĩ tiếp tục đưa ra các phản hồi dựa trên những suy đoán, xâm phạm đặc quyền của Jolie với luật sư. "Một lần nữa, điều này chứng minh vụ kiện là biểu hiện của những nỗ lực quấy rối, kiểm soát Angelina suốt nhiều năm qua từ ông Pitt", ông Murphy nói thêm.

Cả hai hoàn tất ly hôn cuối năm 2024 song vẫn còn tranh chấp vấn đề cổ phần vườn nho ở Pháp. Năm 2022, Pitt kiện vợ cũ âm thầm bán cổ phần riêng dù họ đã thỏa thuận không bán cho bên thứ ba, trừ khi người còn lại đồng ý. Jolie kiện ngược lại, tố anh "tiến hành cuộc chiến trả thù" sau khi bị cô nộp đơn ly dị.

Hôm 6/10, Angelina Jolie bổ sung tài liệu cho tòa, cho biết từng gặp chồng cũ để bàn việc bán cổ phần cho anh. Khi đó, Brad Pitt đề nghị mua lại cổ phiếu với điều kiện Jolie ký hợp đồng bảo mật. Cô không đồng ý vì loại thỏa thuận này sẽ buộc cô giữ im lặng về vụ xô xát trên máy bay dẫn đến cuộc ly hôn của họ năm 2016. Dù vẫn theo vụ tranh chấp, minh tinh từng bày tỏ hy vọng chồng cũ dừng kiện tụng vì gia đình.

Brad Pitt và Angelina Jolie công khai hẹn hò sau bộ phim Mr. & Mrs.Smith (2005), kết hôn vào năm 2014. Hơn 10 năm bên nhau, họ có chung ba con nuôi, ba con ruột. Sau ly hôn, cả hai giành quyền nuôi con nhưng Brad Pitt thua cuộc. Đến nay, hầu hết con cái công khai hoặc gián tiếp bỏ họ bố, trừ con trai út - Knox Jolie-Pitt, 17 tuổi - chưa bày tỏ lập trường về mâu thuẫn của bố mẹ.

Brad Pitt và Angelina Jolie ở Cannes 2011 Cặp đôi trên thảm đỏ Cannes 2011. Video: FashionTV

Phương Thảo (theo Us Weekly)