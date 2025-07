Brad Pitt: Diễn viên trẻ bị áp lực phải đóng phim siêu anh hùng

Brad Pitt cho rằng tư duy phải đóng phim siêu anh hùng, loạt phim ăn khách để thành danh sẽ "giết chết" các diễn viên trẻ.

Trên podcast New Heights ngày 2/7, Brad Pitt cùng anh em nhà Travis Kelce - bạn trai của Taylor Swift - có lời khuyên cho thế hệ trẻ. Theo tài tử, các em sẽ "toi đời" nếu cứ giữ quan điểm phải đóng phim thương mại hay bom tấn siêu anh hùng. Tài tử đồng tình khi MC nhận xét hai thể loại này dễ khiến những gương mặt mới kiệt sức.

Ngoài ra, Brad Pitt cho biết dành nhiều quan tâm cho các tài năng mới, trông chờ những gì họ mang lại cho nền điện ảnh. Tài tử nói thích quan sát cách người trẻ xoay xở, đàm phán và xử lý công việc. Từ đó, anh rút ra kết luận: "Tôi nghĩ các em tận hưởng nghề này hơn chúng tôi. Ngày trước, chúng tôi căng thẳng hơn, luôn diễn theo kiểu tự nhắc nhở 'không được bán rẻ bản thân', 'không được bán rẻ nghệ thuật'. Nhưng giờ các bạn nghĩ khác: 'Chúng ta có thể làm nghệ thuật ở nhiều lĩnh vực khác nhau, vậy nên cứ làm việc và tận hưởng mọi thứ'".

Brad Pitt trên podcast "New Heights" hôm 2/7. Ảnh: New Heights

Nhìn lại sự nghiệp của Brad Pitt, anh gần như tránh xa các thể loại phim siêu anh hùng, cũng như những chuỗi phim lớn - trừ loạt phim Ocean's đóng cùng Geogre Clooney và Matt Damon. Nếu có tham gia, anh chỉ góp mặt vào vai khách mời như trong Deadpool 2 (2018).

Theo Variety, Brad Pitt có cùng quan điểm với Leonardo DiCaprio - bạn diễn của anh trong Once Upon a Time in Hollywood (2019). DiCaprio từng khuyên Timothée Chalamet không nên đóng phim siêu anh hùng. Chalamet tán thành ý kiến đó nhưng cho biết sẽ cân nhắc nếu kịch bản và tên đạo diễn hấp dẫn, theo New York Time.

Tuy nhiên, Variety nhận định Brad Pitt có khả năng lấn sang phim thương hiệu do một số dự án gần đây của anh gây tiếng vang. F1 - bộ phim mới nhất do anh đóng chính - nhận nhiều lời khen từ giới phê bình và đạt thành tích tốt về mặt thương mại. Nguồn tin cho biết phần hai đang được thảo luận. Bên cạnh đó, Pitt dự kiến trở lại với Once Upon a Time in Hollywood 2. Năm 2020, anh thắng giải Ocscar cho Nam phụ xuất sắc nhờ có màn thể hiện ấn tượng trong phần đầu.

Trailer 'F1' Trailer "F1", công chiếu trong nước ngày 27/6. Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 16 tuổi trở lên (16+). Video: Warner Bros. Pictures Vietnam

Brad Pitt, 62 tuổi, là tài tử hàng đầu Hollywood suốt ba thập niên qua. Theo The Numbers, các phim anh đóng vai chính kiếm khoảng 5 tỷ USD tại phòng vé. Ngôi sao đoạt nhiều giải uy tín như Oscar, Quả Cầu Vàng, BAFTAs. Tài tử trải qua hai cuộc hôn nhân với Jennifer Aniston (2000-2005) và Angelina Jolie (2014-2019), hiện hẹn hò nhà thiết kế trang sức Ines de Ramon kém 29 tuổi.

Phương Thảo (theo Variety)