Bỏng mắt vì tàn thuốc văng trúng khi lái xe

Khi đang đi trên đường, người phụ nữ bị tàn thuốc từ người đàn ông hút thuốc cạnh bên bay trúng mắt, gây bỏng rát và cháy lông mi.

Kim Thoa (phường Vũng Tàu, TP HCM) hồi giữa tháng 9 lái xe máy trên đường Nguyễn Tri Phương, bên cạnh là một người đàn ông cũng đi xe máy và đang hút thuốc. Vì khó chịu với mùi thuốc lá, Thoa chạy vượt lên, đúng lúc tàn thuốc rơi, cuốn theo gió vào khóe mắt trái của cô.

Thoa cho biết may mắn lúc đó đeo kính, nên tàn thuốc không chạm trực tiếp vào nhãn cầu. Tuy nhiên sự cố làm mắt Thoa bỏng rát, loạng choạng tấp xe vào lề, trong lúc luống cuống làm rơi kính xuống đường và bị xe khác cán vỡ. Thoa hô hoán mắng người đàn ông hút thuốc, nhưng người này nhanh chóng ném điếu thuốc rồi phóng xe bỏ đi. Vài ngày sau mắt cô vẫn chưa đỡ.

Lông mi phía dưới bị cháy, tròng mắt đỏ sau khi bị tàn thuốc văng trúng khi lái xe. Ảnh: Kim Thoa

Đây cũng không phải lần đầu Thoa gặp rắc rối với khói thuốc khi tham gia giao thông. Trước đó, trong thời gian mang thai, cô từng phải nôn ói ngay trên đường vì hít phải khói thuốc từ người đứng chờ đèn đỏ bên cạnh.

Trường hợp của Thoa không phải cá biệt, bởi hành vi hút thuốc khi lái xe không chỉ gây hại cho chính người hút, mà còn biến tàn, khói thuốc thành mối nguy hiểm cho những người xung quanh.

Tàn thuốc - "vật thể bay" nguy hiểm

Tàn thuốc cháy bay trên đường có thể được ví như một hòn đá bị ném từ xe đang chạy. Khác biệt ở chỗ tàn thuốc không nặng như hòn đá, mà gây thương tích qua nhiệt độ cao. Một mẩu tàn thuốc tuy nhỏ và nhẹ, nhưng khi văng trúng mắt hoặc da, hậu quả có thể tức thì và để lại di chứng vĩnh viễn.

Theo các bác sĩ nhãn khoa, bỏng giác mạc do tàn thuốc không hiếm gặp trong cấp cứu mắt. Trường hợp nhẹ có thể chỉ gây đỏ, rát, chảy nước mắt, song nếu bỏng sâu sẽ để lại sẹo giác mạc, ảnh hưởng thị lực lâu dài. Nếu tàn thuốc chạm trực tiếp vào nhãn cầu, nạn nhân có nguy cơ viêm loét giác mạc, thậm chí suy giảm thị lực vĩnh viễn.

Không chỉ gây thương tích cho những người khác, việc vừa lái xe vừa hút thuốc còn tiềm ẩn nguy cơ mất tập trung tương tự khi sử dụng điện thoại. Một nghiên cứu vào 2007 của Đại học Sapienza Roma (Italy) cho thấy tài xế hút thuốc khi lái xe trung bình mất khoảng 12 giây cho các thao tác liên quan. Nếu chạy 50 km/h, trong thời gian đó xe có thể đi được gần 160 mét mà người lái không tập trung quan sát.

Mỗi thao tác tưởng chừng đơn giản như châm lửa, đưa tay giữ điếu thuốc, gạt tàn, hay thậm chí chỉ là tránh tàn rơi vào người, đều khiến người lái rời tay khỏi tay lái và rời mắt khỏi mặt đường trong vài giây. Trên đường phố đông đúc, vài giây lơ đãng cũng đủ để gặp tình huống nguy hiểm bất ngờ, như người đi bộ băng qua hoặc xe phía trước phanh gấp.

Vừa hút thuốc vừa lái xe là hành động không hiếm gặp khi lưu thông trên đường. Ảnh: Phạm Hải

Đáng chú ý, việc hút thuốc khi lái xe vẫn diễn ra khá phổ biến tại Việt Nam bởi quy định hiện hành mới chỉ áp dụng cho phương tiện công cộng. Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá cùng Nghị định 155/2016 của Chính phủ cấm hút thuốc trên xe buýt, taxi, máy bay... nhưng với phương tiện cá nhân thì chưa. Chính vì vậy, nhiều tài xế ôtô và xe máy vẫn giữ thói quen vừa lái xe vừa hút thuốc, khiến khói thuốc và tàn thuốc trở thành mối phiền toái cho những người xung quanh, thậm chí đe dọa trực tiếp đến an toàn giao thông.

Để hạn chế thiệt hại do khói thuốc và tàn thuốc gây ra, người đi xe máy nên trang bị mũ bảo hiểm có kính che mặt hoặc đeo kính bảo hộ, giúp chắn bụi và phòng ngừa nguy cơ bỏng mắt. Ngoài ra, hạn chế đi sát đằng sau xe của người hút thuốc lá, và đeo khẩu trang cũng là cách hữu ích trong việc giảm hít phải khói thuốc.

Hồ Tân