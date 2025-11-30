Bóng hồng tiếp thêm năng lượng cho VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2025

VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2025 Powered by Puma phát Bib trong hai ngày 28-29/11. Điểm nhấn năm nay nằm ở gian hàng Puma với thiết kế như hộp giày khổng lồ, thành điểm check-in thu hút của những bóng hồng chạy bộ.

Trần Thị Thu (ngoài cùng bên trái) và Thanh Huyền (thứ hai từ trái sang) cùng bạn bè trong nhóm Nghiện Chạy Bộ check-in khi nhận Bib. Các thành viên sẽ tham gia nhiều cự ly.