Bóng hồng tiếp thêm năng lượng cho VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2025

VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2025 Powered by Puma phát Bib trong hai ngày 28-29/11. Điểm nhấn năm nay nằm ở gian hàng Puma với thiết kế như hộp giày khổng lồ, thành điểm check-in thu hút của những bóng hồng chạy bộ.
Trần Thị Thu (ngoài cùng bên trái) và Thanh Huyền (thứ hai từ trái sang) cùng bạn bè trong nhóm Nghiện Chạy Bộ check-in khi nhận Bib. Các thành viên sẽ tham gia nhiều cự ly.
VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2025 Powered by Puma phát Bib trong hai ngày 28-29/11. Điểm nhấn năm nay nằm ở gian hàng Puma với thiết kế như hộp giày khổng lồ, thành điểm check-in thu hút của những bóng hồng chạy bộ.
Trần Thị Thu (ngoài cùng bên trái) và Thanh Huyền (thứ hai từ trái sang) cùng bạn bè trong nhóm Nghiện Chạy Bộ check-in khi nhận Bib. Các thành viên sẽ tham gia nhiều cự ly.
Runner Trần Thị Thu tạo dáng chụp ảnh với thông điệp chính của giải "Go Wild Hà Nội". Thông điệp cổ vũ runner chạy để tận hưởng niềm vui trên đường đua. Thu cho biết muốn có ngày race nhiều cảm xúc, tận hưởng cái lạnh đầu đông của Thủ đô.
Runner Trần Thị Thu tạo dáng chụp ảnh với thông điệp chính của giải "Go Wild Hà Nội". Thông điệp cổ vũ runner chạy để tận hưởng niềm vui trên đường đua. Thu cho biết muốn có ngày race nhiều cảm xúc, tận hưởng cái lạnh đầu đông của Thủ đô.
Vũ Ngọc Linh, Bib 80395, thành viên câu lạc bộ Hải Phòng Runner cùng bạn tham gia cự ly 21km. Năm nay, cự ly này đổi lộ trình thi đấu, không qua cầu Long Biên. Do đó, đường đua gần như bằng phẳng.
Vũ Ngọc Linh, Bib 80395, thành viên câu lạc bộ Hải Phòng Runner cùng bạn tham gia cự ly 21km. Năm nay, cự ly này đổi lộ trình thi đấu, không qua cầu Long Biên. Do đó, đường đua gần như bằng phẳng.
Một nữ runner 21km check-in với logo và biểu tượng của giải.
Một nữ runner 21km check-in với logo và biểu tượng của giải.
Vy Phan, Trà Giang, Nhân Lê - bộ ba elite runner dự báo cạnh tranh thứ hạng cao tại cự ly 42km cũng có mặt từ sớm để check-in. Vy Phan là sao trẻ đang lên của làng chạy trong khi Trà Giang đã ghi tên mình vào "câu lạc bộ sub3".
Vy Phan, Trà Giang, Nhân Lê - bộ ba elite runner dự báo cạnh tranh thứ hạng cao tại cự ly 42km cũng có mặt từ sớm để check-in. Vy Phan là sao trẻ đang lên của làng chạy trong khi Trà Giang đã ghi tên mình vào "câu lạc bộ sub3".
Lã Thị Minh Lý, runner 21km tạo dáng với gian hàng hình hộp giày.
Lã Thị Minh Lý, runner 21km tạo dáng với gian hàng hình hộp giày.
Loan Trần - runner 21km check-in với tấm backdrop in tên tất cả VĐV. Năm nay, 21km vẫn là cự ly đông runner tham gia nhất.
Loan Trần - runner 21km check-in với tấm backdrop in tên tất cả VĐV. Năm nay, 21km vẫn là cự ly đông runner tham gia nhất.
Nhiều nữ runner nhận xét không gian expo của giải chạy đêm trở thành điểm check-in có sức hút nhất Thủ đô trong ngày 28-29/11. Rất nhiều khoảnh khắc đẹp đã được nhiếp ảnh gia của giải ghi lại.
Nhiều nữ runner nhận xét không gian expo của giải chạy đêm trở thành điểm check-in có sức hút nhất Thủ đô trong ngày 28-29/11. Rất nhiều khoảnh khắc đẹp đã được nhiếp ảnh gia của giải ghi lại.
VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2025 Powered by Puma khởi tranh từ 0h5, ngày 30/11 tại khu vực hồ Thiền Quang. 10.000 runner sẽ chạy trên những cung đường quanh phố cổ, qua các danh thắng và về đích tại phố đi bộ Trần Nhân Tông. Dự báo nhiệt độ ngày đua khoảng 12-14 độ C.
VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2025 Powered by Puma khởi tranh từ 0h5, ngày 30/11 tại khu vực hồ Thiền Quang. 10.000 runner sẽ chạy trên những cung đường quanh phố cổ, qua các danh thắng và về đích tại phố đi bộ Trần Nhân Tông. Dự báo nhiệt độ ngày đua khoảng 12-14 độ C.
Linh Lam