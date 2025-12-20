Bóng hồng 'hâm nóng' expo VnExpress Marathon Hải Phòng 2025

Đến từ nhóm Yêu chạy bộ, Nguyễn Thị Ngọc Loan và Trịnh Thị Lệ được cộng đồng chạy biết tới với những bộ trang phục ấn tượng trên đường chạy. Cả hai đăng ký cự ly 21km, với đường chạy đi qua các địa danh biểu tượng như Nhà hát Lớn, tượng đài nữ tướng Lê Chân, Bảo tàng thành phố...