Bóng hồng 'hâm nóng' expo VnExpress Marathon Hải Phòng 2025

VnExpress Marathon Hải Phòng phát bib trong hai ngày 19-20/12 tại Vườn hoa Tố Hữu, đường Trần Hưng Đạo. Lần thứ ba trở lại thành phố Cảng, giải thu hút 14.000 runner, trong đó có hàng nghìn VĐV nữ.
Trần Hồng Hạnh, người Hải Phòng, lần thứ hai tham dự VnExpress Marathon trên sân nhà. Đăng ký 10km mùa trước, năm nay nữ runner nâng lên 21km với mục tiêu chinh phục và vượt giới hạn bản thân.
Vy Phan, gương mặt quen thuộc của phong trào chạy bộ Gia Lai, có mặt từ sớm để nhận bib. Cô đăng ký cự ly quen thuộc - 42km. Nữ runner hai lần đạt sub 3:30 trong tháng 11, trong đó có một lần tại VnExpress Marathon Hanoi Midnight.
Đến từ nhóm Yêu chạy bộ, Nguyễn Thị Ngọc Loan và Trịnh Thị Lệ được cộng đồng chạy biết tới với những bộ trang phục ấn tượng trên đường chạy. Cả hai đăng ký cự ly 21km, với đường chạy đi qua các địa danh biểu tượng như Nhà hát Lớn, tượng đài nữ tướng Lê Chân, Bảo tàng thành phố...
Dương Mai Linh (Hà Nội) cho biết cô tham dự VnExpress Marathon Hải Phòng từ mùa đầu tiên. Lần này, Linh đi cùng gia đình, kết hợp du lịch và trải nghiệm food tour tại thành phố Cảng sau ngày thi đấu.
Một nữ runner check-in với logo và biểu tượng của giải.
Runner Trần Hà Trang check-in cùng bib 42km. Theo ban tổ chức, cự ly này có số lượng đăng ký đông nhất với khoảng 5.000 runner.
Cự ly 10km có 2.500 người tham dự, được nhiều du khách lựa chọn để trải nghiệm không khí giải và khám phá các nét đặc trưng của thành phố hoa phượng đỏ.
Nhiều runner cho biết họ tham gia giải một phần vì được gặp gỡ bạn bè trong cộng đồng chạy bộ trên toàn quốc. Theo ban tổ chức, hơn 10.000 runner đến từ các tỉnh, thành ngoài Hải Phòng.
Khởi tranh từ 2h30 ngày 21/12, VnExpress Marathon Hải Phòng 2025 quy tụ hơn 14.000 VĐV, khép lại năm 2025 của chuỗi giải đấu VnExpress Marathon.
Hải Long