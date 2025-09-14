Bóng hồng chạy bộ tạo sức hút cho VnExpress Marathon Cần Thơ 2025

Runner Phan Trúc Đào, tham gia cự ly 21km. Trong lần đầu VnExpress Marathon đến Cần Thơ, runner này mong muốn có trải nghiệm khám phá nét đặc trưng sông nước qua cung đường chạy.

VM Cần Thơ khởi tranh 14/9, hút 9.000 runner, trong đó có hàng nghìn runner nữ. Sự xuất hiện của những bóng hồng giúp không khí cuộc đua thêm phần thú vị.