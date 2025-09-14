Bóng hồng chạy bộ tạo sắc màu cho VM Cần Thơ 2025

Runner Phan Trúc Đào, tham gia cự ly 21km. Trong lần đầu VnExpress Marathon đến Cần Thơ, runner này mong muốn có trải nghiệm khám phá nét đặc trưng sông nước qua cung đường chạy.
VM Cần Thơ khởi tranh 14/9, hút 9.000 runner, trong đó có hàng nghìn runner nữ. Sự xuất hiện của những bóng hồng giúp không khí cuộc đua thêm phần thú vị.
Runner Võ Hồng Mai tham gia cự ly 10km. Cô đến lấy bib vào sáng 13/9.
Vũ Ngọc Oanh, Bib 90305, chạy 42km. Runner sống tại Cần Thơ cho biết thi đấu trên sân nhà là lợi thế, mong có thể về đích và để lại những khoảnh khắc đẹp. Bạn của Oanh, Huyền Trang, chạy 21km.
Ngọc Oanh hiện kinh doanh tại Cần Thơ. Cô cho biết chờ VnExpress Marathon Cần Thơ rất lâu vì mong muốn hòa cùng không khí sôi động trên chính nơi đang sinh sống. Cô cũng thường xuyên tham gia các giải VM. Gần nhất tại Nha Trang, Oanh hoàn thành 21km sau 2 tiếng 23 phút.
Phương Thanh (82557) và Kiều Anh (81861) là đồng nghiệp cùng công ty ở TP HCM. Công ty với hơn 10 thành viên cùng di chuyển xuống Cần Thơ, phần lớn chạy 21km.
Trần Thị Thanh Thanh, từ Vĩnh Long, lần đầu tự giải VM do gần nơi sống. Cô cho biết không khí cuộc đua náo nhiệt tạo nên không gian kết nối cộng đồng.
So My Diệp Vân, runner người dân tộc Raglai, từ TP HCM, lần đầu tham gia một giải VnExpress Marathon. Cô muốn khám phá vẻ đẹp miền Tây sông nước và có những ngày du lịch kết hợp thể thao đáng nhớ.
Tuyển thủ điền kinh Nguyễn Khánh Ly xếp hàng, chờ nhận vật phẩm tại khu Expo bên công viên Sông Hậu. Cô tham gia 21km.
Một nhóm nữ runner cùng tham gia cự ly 5km. Cự ly ngắn nhất chủ yếu chạy ở phường Cái Khế.
21km là cự ly có lượng VĐV đông đảo nhất. Cự ly không quá dài, vừa đủ để đa số VĐV cảm nhận được vẻ đẹp, những nét đặc trưng của thành phố.
Hoàng Thị Tuyết Trinh, thành viên của một nhóm bơi phong trào, thử sức với cự ly 21km
Một nhóm nữ runner tạo dáng trước ống kính khi check-in tại expo ven sông Hậu.
Nữ runner tạo dáng với sản phẩm trà Cozy, có trong túi vật phẩm của VĐV.
VnExpress Marathon Cần Thơ 2025 đánh dấu lần đầu chuỗi giải chạy lớn nhất Việt Nam đến Tây Nam bộ. 9.000 runner khám phá những cung đường đẹp nhất Cần Thơ, qua những cây cầu đặc trưng miền sông nước.
Linh Lam