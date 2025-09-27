Bốn sân bay dừng tiếp nhận tàu bay do ảnh hưởng bão Bualoi

Chiều 27/9, Cục Hàng không Việt Nam cho biết sẽ ngừng tiếp nhận tàu bay tại các cảng hàng không Đồng Hới, Thọ Xuân, Phú Bài và Đà Nẵng trong ngày 28-29/9.

Trong đó, cảng Đồng Hới (Quảng Trị) ngừng tiếp thu tàu bay từ 13h đến 22h ngày 28/9, Thọ Xuân (Thanh Hóa) từ 22h ngày 28/9 đến 7h ngày 29/9, Phú Bài (TP Huế) từ 8h đến 14h ngày 28/9 và Đà Nẵng từ 6h đến 11h ngày 28/9.

Các cảng hàng không trên dự báo nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão Bualoi, riêng Phú Bài, Đà Nẵng dự kiến chịu gió giật sớm do hoàn lưu bão.

Các cảng Nội Bài (Hà Nội), Vân Đồn, Cát Bi (Hải Phòng) và Chu Lai (Đà Nẵng) cũng được khuyến cáo chủ động cập nhật thông tin, đề phòng khi bão có diễn biến bất thường.

Nhân viên cảng hàng không Phú Bài che chắn cửa kính trước khi bão Bualoi đổ bộ. Ảnh: ACV

Để chủ động ứng phó với bão, đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và tài sản tại các sân bay, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực 24/24 giờ; thực hiện nghiêm quy trình ứng phó bão trong hoạt động hàng không dân dụng.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết chiều nay tâm bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 170 km, dự báo chiều mai trên vùng biển Quảng Trị -TP Huế, sau đó đi vào Nghệ An - phía bắc Quảng Trị với sức gió cấp 11-12.

Bualoi hôm qua vào miền Trung Philippines với tốc độ 35-40 km/h, nhanh gấp đôi vận tốc trung bình của các cơn bão, làm 10 người chết.

Anh Duy