Bốn người bị bắt với cáo buộc chống phá nhà nước

Hà NộiTrịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, Nguyễn Thị Tâm, Cấn Thị Thêu bị khởi tố, tạm giam về hành vi phát tán tài liệu nhằm chống phá nhà nước.

Trịnh Bá Phương, 35 tuổi, livestream trên Facebook trong ngày 23/6, trước khi bị bắt. Ảnh chụp từ clip

Quyết định khởi tố, tạm giam, khám nơi ở của 4 người về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo điều 117 Bộ luật Hình sự 2015, được Cơ quan An ninh điều tra, Công an Hà Nội thực thi ngày 23/6.

Bị can Thêu, 58 tuổi, có 2 tiền án về tội Chống người thi hành công vụ và Gây rối trật tự công cộng. Bị can Tâm, 48 tuổi, có một tiền án Chống người thi hành công vụ. Trong 4 người, Phương, Tư là anh em ruột, trú tại Hà Nội; bị can Tâm, Thêu ở tỉnh Hòa Bình.

Nhà chức trách cáo buộc 4 bị can đã "soạn thảo, đăng tải, phát tán các video, bài viết có nội dung bịa đặt với mục đích chống phá nhà nước". Ngày 23/6, khi công an đến nhà thực thi lệnh bắt, bị can Phương cố thủ khiến lực lượng chức năng phải phá cửa.

Tài khoản Facebook của Phương hiện có hơn 50.000 người theo dõi. Bị can thường xuyên đăng tải, livestream thông tin liên quan vụ án xảy ra tại Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Phương Sơn