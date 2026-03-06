Bốn năm địa ngục vì hàng xóm chung cư nấu ăn mở toang cửa

Ai cũng phải nấu nướng nhưng tại sao lại phải mở toang cửa chính để mùi dầu mỡ, nước mắm bay ra khắp hành lang, ảnh hưởng tới nhà khác?

Tôi sống ở một chung cư tầm trung tại Hà Nội đã gần bốn năm. Ban đầu, tôi nghĩ ở chung cư sẽ thoải mái hơn nhà mặt đất vì không gian sống văn minh. Nhưng sau một thời gian, tôi phát hiện có những chuyện tưởng nhỏ mà lại khiến mình phát bực mỗi ngày. Một trong số đó là vấn đề ý thức của hàng xóm.

Nhà đối diện căn hộ của tôi có thói quen rất lạ: cứ mỗi lần nấu ăn là họ mở toang cửa ra vào. Không phải he hé cho thoáng, mà là mở rộng hẳn. Thế là mùi dầu mỡ, mùi hành phi, rồi mùi chưng nước mắm bay khắp hành lang, lọt cả vào nhà tôi.

Chung cư vốn là không gian kín. Chỉ cần một nhà mở cửa khi nấu nướng là cả tầng đều ngửi thấy. Nhiều hôm tôi, vừa mở cửa bước ra đã thấy mùi cá kho nồng nặc sộc thẳng vào mũi. Có hôm lại là mùi mắm tôm, mùi chiên rán ám ảnh. Ban đầu tôi cố nhịn vì nghĩ chắc họ chỉ thỉnh thoảng mới vậy. Nhưng rồi chuyện đó diễn ra thường xuyên hơn và giờ gần như mỗi ngày.

Tôi không khó chịu vì chuyện họ nấu ăn. Ai cũng phải nấu nướng, đó là chuyện bình thường. Nhưng tại sao lại phải mở cửa để mùi bay ra hành lang, ảnh hưởng tới những nhà khác? Căn hộ nào cũng có máy hút mùi trong bếp, có cửa sổ thông gió. Nếu sợ ám mùi trong nhà thì có thể mở cửa ban công hoặc bật hút mùi mạnh hơn. Đằng này, họ lại chọn cách mở cửa ra hành lang cho hàng xóm chịu khổ chung với mình.

Có lần, tôi phải sang góp ý nhẹ nhàng rằng "hành lang là không gian chung, nếu mở cửa lúc nấu ăn thì mùi sẽ bay khắp nơi, làm ảnh hưởng nhà khác". Nhưng họ chỉ cười xòa cho qua, nói tôi làm quá lên. Nghe vậy tôi cũng đành im lặng. Tôi cũng không dám làm lớn chuyện lên Ban quản lý tòa nhà vì vợ mất tình làng nghĩa xóm, sau này khó nhìn mặt nhau.

Sống ở chung cư một thời gian khiến tôi nhận ra một điều: rất nhiều xung đột không phải vì chuyện lớn, mà từ những thói quen rất nhỏ. Người trong nhà thấy bình thường, nhưng với hàng xóm lại trở thành phiền toái lặp đi lặp lại. Có người mở nhạc to, có người để rác trước cửa, có người nuôi thú cưng không dọn dẹp, và cũng có người mở toang cửa mỗi lần nấu ăn như hàng xóm nhà tôi.

Nhiều khi tôi tự hỏi: phải chăng một số người vẫn mang thói quen sống ở nhà mặt đất lên chung cư? Ở nhà riêng thì mở cửa khi nấu ăn thế nào cũng được. Nhưng ở chung cư, chỉ một hành động nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến cả tầng. Nếu ai cũng nghĩ "có gì đâu" với những chuyện nhỏ như vậy, thì cuộc sống chung cư khó mà dễ chịu được.

Hay có khi nào tại tôi quá khó tính nên mới thấy như vậy? Bạn có khó chịu khi hàng xóm mở toang cửa căn hộ khi nấu ăn, để mùi bay khắp hành lang chung cư? Liệu đó có phải là chuyện bình thường hay không?

Tony