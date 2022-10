Bốn món bún nổi danh xứ Huế

Ngoài bún bò giò heo, bún hến, bún nghệ lòng lợn cũng là đặc sản đất cố đô được nhiều thực khách muốn thưởng thức.

Ngoài các lăng tẩm, điểm tham quan đậm chất lịch sử, Huế còn thu hút du khách bởi nền ẩm thực đa dạng, dễ ăn. Dưới đây là những món bún thường được nhiều người nhắc đến khi nói về ẩm thực nơi này.

Bún bò

Với nhiều người, món ăn này đã trở thành "huyền thoại" trong làng ẩm thực. Nhắc đến Huế, bún bò giò heo là món đầu tiên được mọi người nói đến. Tại đất cố đô, món ăn này được bày bán mọi nơi, từ các hàng quán bình dân ven đường, các khu chợ địa phương đến nhà hàng sang trọng.

Ở hầu hết các thành phố khác trên cả nước, bún được dùng trong món ăn này thường có sợi to. Nhưng tại Huế, bạn có thể thưởng thức các phiên bản bún khác nhau: sợi to và có nơi bán cả sợi bún nhỏ. Một bát bún đầy đủ thường bao gồm giò heo ninh nhừ béo ngậy, một - hai miếng tiết to, giò bò, thịt bò luộc thái mỏng. Giá mỗi bát từ 20.000 đồng (tại chợ Đông Ba) đến 50.000 đồng (tại các hàng quán).

Bún bò ăn kèm rau sống, giá đỗ. Nếu thích ăn rau chín, bạn có thể yêu cầu chủ quán trần rau sống giúp trước. Ảnh: Ngọc Trân

Bún nghệ lòng lợn

Dù là món ăn bình dân, bún nghệ lòng lợn được người dân yêu thích không kém bún bò. Thành phần chính của món ăn là những sợi bún vàng ươm được nhuộm màu bởi nghệ tươi, lòng lợn, tiết heo, rau răm , trộn đều cùng gia vị, sa tế, nước tương.

Các nguyên liệu để làm món bún bình dân, công đoạn chế biến công phu. Bún phải dẻo thơm, lòng lợn phải rửa sạch để khử hết mùi hôi, tiết béo ngậy, vị đậm đà mới được coi là "đạt chuẩn".

Tùy từng nơi, nhưng giá trung bình một bát bún này từ 15.000 đồng. Ảnh: Ngọc Trân

Bún hến

Tại các quán bán cơm hến, chủ quán thường bán kèm một món khác là bún hến. Đây cũng là một loại bún trộn, ăn khô với hến xào, rau sống, lạc rang giã nhỏ, bánh tráng, bì heo, tóp mỡ và cuối cùng là một thìa mắm ruốc. Tiếp tục là lớp rau gồm hoa chuối, dọc mùng, dứa, khế và rau thơm, ớt xào.

Tùy theo quán hoặc yêu cầu của người ăn mà họ sẽ chan nước hến nóng xâm xấp tô bún hến hoặc để riêng ở một tô khác.

Giá một bát bún từ 10.000 đồng. Ảnh: Ngọc Trân

Bún thịt nướng

Đây không hẳn là món riêng của ẩm thực Huế, nhiều tỉnh thành trên cả nước đều có. Tuy nhiên, bún thịt nướng ở đây mang phong vị riêng nhờ nước sốt, được làm từ gan, bột mì, mè, đậu phộng xay nhuyễn rồi gia giảm thịt heo xay, nước mắm, tiêu... Sau khi có được một hỗn hợp đặc sánh, thơm ngậy, chủ quán (ở Hàng Gà) sẽ mang ra phục vụ thực khách, để rưới lên bát bún với sợi dẻo, trắng ngần. Ăn kèm nó là thịt nướng được tẩm ướp đậm vị.

Giá một suất bún thịt nướng khoảng 30.000 - 40.000 đồng. Ảnh: Ngọc Trân

