Bốn lần thắng Album của năm ở Grammy của Taylor Swift

MỹVới chiến thắng của "Midnights", Taylor Swift trở thành nghệ sĩ nhận giải Album của năm nhiều nhất lịch sử Grammy.

Taylor Swift ngỡ ngàng hạnh phúc khi giành giải Album của năm Khoảnh khắc Celine Dion xướng danh Taylor Swift chiến thắng hạng mục "Album của năm" tại Grammy 2024. Video: YouTube Recording Academy/ Grammys

Tại lễ trao giải Grammy lần thứ 66 diễn ra vào sáng 5/2 (giờ Hà Nội), khán phòng đồng loạt reo hò chúc mừng Taylor Swift sau màn công bố của Celine Dion cho Album của năm. Giọng ca Anti-Hero thể hiện cảm xúc vỡ òa, ôm chầm nhà sản xuất lâu năm Jack Antonoff và nắm tay kéo ca sĩ Lana Del Rey cùng lên sân khấu nhận giải.

Taylor Swift phát biểu: "Tôi muốn nói với bạn rằng đây là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi, tôi cảm thấy hạnh phúc khi hoàn thành một bài hát, hoặc khi tôi giải mã được đoạn bridge (đoạn nối trong bài hát) mình thích, hay khi tôi thực hiện một video âm nhạc, hoặc là khi làm việc với các vũ công của mình, chuẩn bị cho tour diễn sắp tới tại Nhật".

Taylor Swift nhận Album của năm tại Grammy 2024. Ảnh: Rolling Stone

Midnights là album thứ 10 của Taylor Swift phát hành ngày 21/10/2023, gồm 13 bài hát được ca sĩ mô tả như câu chuyện về "13 đêm không ngủ" và "hành trình vượt qua ác mộng lẫn những giấc mơ ngọt ngào". Guardian nhận định: "Album mới của Swift cho thấy cô không còn theo đuổi những sáng tác indie gần gũi như trong hai đĩa nhạc Folklore và Evermore, mà chuyển sang thể loại electronica, synth-pop và thêm chút hơi hướng hip hop".

Sau hai tuần ra mắt, album đạt nhiều kỷ lục: Chiếm lĩnh tất cả vị trí trong Top 10 Billboard Hot 100, nhiều lượt nghe nhất trên Spotify toàn cầu trong ngày đầu (185 triệu lượt) và đứng thứ ba trong tuần đầu phát hành (549 triệu lượt), doanh số bán đĩa than lớn nhất trong một tuần, theo Nielsen. Album bán được hơn 1,6 triệu bản tại Mỹ và hơn ba triệu bản tại thị trường quốc tế.

MV 'Anti-Hero' - Taylor Swift MV "Anti-Hero" của Taylor Swift. Video: YouTube Taylor Swift

Trước thành công của Midnights, Taylor Swift luôn là cái tên sáng giá trong các mùa Grammy. Đĩa nhạc thứ hai của cô - Fearless (thắng năm 2010) - mở đầu chuỗi chiến thắng Album của năm cho những mùa giải sau. Rolling Stone gọi cô là "nhà sáng tác thông thái". The Guardian đánh giá cao khả năng khắc họa hình ảnh qua ca từ của giọng ca trẻ đầy tiềm năng.

Fearless là album nhạc đồng quê mang âm hưởng nhạc pop. Những bài hát đình đám như Love Story và You Belong With Me đều thuộc đĩa nhạc này. Khi nhận kèn vàng đầu tiên trong sự nghiệp, giọng ca You Belong With Me chỉ mới 20 tuổi, đồng thời là nghệ sĩ trẻ nhất nhận giải thưởng này.

MV Love Story MV "Love Story" - đĩa đơn mở đường album "Fearless". Video: YouTube Taylor Swift

Năm 2016, album thứ năm 1989 được xướng tên trong hạng mục cao nhất tại lễ Grammy lần thứ 58. Taylor Swift có bài phát biểu truyền cảm hứng gửi đến những người phụ nữ trẻ: "Trên con đường bạn đi, sẽ có nhiều người muốn hạ bệ hoặc cướp đi thành công hay danh tiếng của mình. Điều cần làm là tập trung vào công việc và không để những kẻ đó khiến chúng ta xao nhãng. Một ngày nào đó khi đã đến đích, bạn sẽ nhận ra chỉ còn bản thân và những người thật lòng yêu quý ở đây".

The Guardian nhận định album 1989 là sự chuyển mình của "công chúa nhạc đồng quê" sang thể loại pop đương đại. Cô hợp tác với những nhà tạo hit tên tuổi như Max Martin, Greg Kurstin, Ryan Tedder và Shellback để tạo nên sự đột phá mới trong phong cách âm nhạc. Taylor tự mô tả 1989 là "album nhạc pop chính thức đầu tiên".

MV 'Bad Blood' - Taylor Swift MV "Bad Blood" - ca khúc trong album "1989" - lấy cảm hứng từ nỗi bức xúc vì bị đồng nghiệp chơi xấu của ca sĩ.

Folklore - album thứ tám của giọng ca sinh năm 1989 - ra mắt bất ngờ vào tháng 7/2020. Nếu 1989 là sự chuyển mình từ thể loại nhạc đồng quê sang pop, BBC đánh giá Folklore là sự biến hóa của "nữ hoàng nhạc Pop’ sang nghệ sĩ độc lập (indie) về cả chất liệu âm nhạc lẫn cách phát hành. Những bản nhạc vui tươi, đa màu sắc nhường chỗ cho những ca khúc indie folk nhẹ nhàng, trầm lắng mang đậm chất liệu dân gian. Folklore mang về cho cô giải thưởng Album của năm tại Grammy 2020.

Taylor Swift - Cardigan Taylor hát "Cardigan". Video: UMG.

Indie folk là tên gọi do truyền thông đặt chung cho các sản phẩm pop rock chịu ảnh hưởng bởi nhạc folk, được biểu diễn bởi các ban nhạc độc lập. Thể loại này bắt nguồn từ cuối thế kỷ 20 và thịnh hành ở khoảng đầu thập niên 2010 với những cái tên như Bon Iver, Sufjan Stevens, Foster the People hay The Lumineers...

Bên cạnh Grammy, Taylor Swift từng lập kỳ tích với chín hạng mục thắng cuộc tại VMAs tháng 9/2023, gồm giải thưởng danh giá nhất Video của năm cho MV Anti-Hero. Đây là lần thứ tư cô nhận được danh hiệu này. Năm 2022, Billboard vinh danh Taylor Swift là Nhạc sĩ - Nghệ sĩ của thập niên cho những đóng góp âm nhạc. Cùng năm 2022, cô được trao bằng Tiến sĩ Nghệ thuật danh dự của Đại học New York (Mỹ) vì những cống hiến tích cực cho nền nghệ thuật thế giới.

Taylor Swift nhận bằng tiến sĩ Trích phần Taylor Swift diễn thuyết trong lễ nhận bằng tiến sĩ năm 2022. Video: CBS

Taylor Swift, 35 tuổi, từng được mệnh danh "công chúa nhạc đồng quê" của nền âm nhạc nước Mỹ. Cô ra mắt vào năm 2006 và sớm gặt hái nhiều thành tích. Ngoài là ca sĩ, Taylor Swift còn tạo dấu ấn với tài năng sáng tác và là nhạc sĩ chính của các bài hát đình đám trong sự nghiệp của cô. Sau 10 album, Taylor Swift nhận 14 giải Grammy, 29 giải Billboard, 23 giải VMAs và thành công với nhiều tour lưu diễn quốc tế. Tháng 12/2023, Guinness công nhận Eras Tour của cô là chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất từ trước đến nay, vượt hơn một tỷ USD.

Hiện Taylor Swift là bạn gái của cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce, 35 tuổi. Chuyện tình cảm của cô được công chúng quan tâm nhiều như sự nghiệp âm nhạc.

Phương Thảo (theo USA Today, The Hollywood Reporter)