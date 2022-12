Bốn đại học hàng đầu Australia xét tuyển thẳng học sinh Việt Nam

Bốn trường đại học hàng đầu của Australia xét tuyển thẳng học sinh từ nhiều trường THPT của Việt Nam dựa vào điểm trung bình và điểm xét tốt nghiệp.

G8 - Group of Eight, là một liên minh nghiên cứu chuyên sâu hàng đầu thế giới gồm 8 trường đại học Australia: Đại học Quốc gia Australia (ANU), Đại học Melbourne, Đại học Sydney, Đại học New South Wales (UNSW Sydney), Đại học Queensland, Đại học Monash, Đại học Tây Australia và Đại học Adelaide.

Trong số này, bốn đại học hàng đầu trong bảng xếp hạng thế giới QS Rankings xét tuyển thẳng học sinh Việt Nam vào năm thứ nhất bằng điểm trung bình (GPA) hoặc điểm tốt nghiệp, thay vì yêu cầu một số bằng cấp chuẩn hóa hay các khóa học dự bị như trước.

1. Đại học Quốc gia Australia (ANU), đại học số 1 Australia ở thủ đô Canberra, thông báo xét tuyển thẳng học sinh từ 92 trường chuyên và trường điểm khắp các tỉnh, thành của Việt Nam hồi đầu tháng 12. ANU xét tuyển bằng cách quy đổi điểm tốt nghiệp của học sinh sang ATAR (Australian Tertiary Admission Ranking - thứ hạng giữa các học sinh trong một kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông). Tùy theo điểm quy đổi, ứng viên được nộp vào ngành học phù hợp. Ngoài ra, trường yêu cầu sinh viên quốc tế đạt 6.5 IELTS (không kỹ năng nào dưới 6.0) để theo học các khóa học cử nhân.

Danh sách 92 trường THPT ở Việt Nam được ANU chấp nhận

ANU thành lập năm 1946 theo đề xướng của Quốc hội Australia với mục đích khuyến khích ngành nghiên cứu ở nước này. Theo QS Rankings 2023, ANU xếp thứ 30 trong bảng xếp hạng đại học tốt nhất thế giới và là trường có thứ hạng cao nhất trong G8. Học phí của trường khoảng 39.900 - 53.300 AUD, tương đương 631,4 - 845 triệu đồng một năm học. Trong đó, các ngành Giáo dục, Khoa học xã hội và Nghệ thuật, trong khi học phí cao nhất thuộc về ngành Y khoa (Medical Science) có học phí thấp nhất.

2. Đại học Melbourne là viện đại học công lập ở thành phố Melbourne, bang Victoria, thành lập năm 1853. Đây là cơ sở giáo dục đại học lâu đời nhất tiểu bang Victoria, thứ hai tại Australia. Trường xếp hạng 33 thế giới, theo QS Rankings 2023. Học phí năm 2023 của Đại học Melbourne khoảng 23.000 - 99.500 AUD (364,721 - trên 1,5 tỷ đồng), mức thấp nhất thuộc về các ngành Music (Âm nhạc), Visual and Performing Arts (Nghệ thuật thị giác và biểu diễn) và cao nhất là ngành Y lâm sàng.

Đại học này xét tuyển thẳng học sinh từ 12 trường THPT chuyên và điểm của Việt Nam, trong đó Hà Nội có 6 trường, TP HCM 4 và Đà Nẵng 1. Học sinh cần GPA từ 8.5 đến 9.0 và có điểm IELTS tối thiểu 6.5 (không kỹ năng nào dưới 6.0).

Danh sách 12 trường THPT của Việt Nam được Đại học Melbourne chấp nhận

Đại học Sydney, Australia. Ảnh: Nhà trường cung cấp

3. Từ năm 2020, Đại học Sydney đồng ý cho học sinh gần 100 trường THPT chuyên và một số trường không chuyên của Việt Nam sử dụng điểm GPA lớp 12 nộp đơn thẳng vào trường mà không cần qua chương trình dự bị. Học sinh cần có GPA 8.0 - 9.3 và IELTS tối thiểu 6.5 hoặc cao hơn (tùy ngành). Các em có thể nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc giấy xác nhận hoàn thành chương trình phổ thông khi nộp hồ sơ.

Đại học Sydney là đại học đầu tiên của Australia, thành lập năm 1850. Trường xếp thứ nhất tại Australia và hạng 4 toàn thế giới về đầu ra việc làm và giá trị tấm bằng đối với nhà tuyển dụng (QS Graduate employability 2020). Trong bảng xếp hạng đại học QS Rankings 2023, trường xếp thứ 41 thế giới. Học phí của trường khoảng 46.500 - 53.500 AUD (733 - trên 843 triệu đồng). Mức học phí cao nhất thuộc về ngành Science (Khoa học), Psychology (Tâm lý), Oral Health (Sức khỏe răng miệng), và thấp nhất là ngành Music, Art.

Khuôn viên học xá St Lucia của Đại học Queensland. Ảnh: UQ

4. Đại học Queensland ở thành phố Brisbane thí điểm tuyển thẳng học sinh từ tất cả trường phổ thông trung học ở Việt Nam trong ba năm, từ 2023 đến 2026, sau đó sẽ xem xét hiệu quả và điều chỉnh nếu cần thiết.

Học sinh hoàn tất chương trình THPT và đủ điểm đầu vào theo quy định của trường được xét tuyển thẳng vào các chương trình cử nhân, trừ chương trình Cử nhân Nha khoa danh dự (Bachelor of Dental Science Honours) và Cử nhân Tài chính Kinh tế cao cấp (Bachelor of Advanced Finance and Economics Honours).

Để được tuyển thằng vào Đại học Queensland, học sinh cần có bằng tốt nghiệp THPT tại Việt Nam; GPA từ 8.0 đến 9.2 tùy theo yêu cầu từng ngành học.

Đại học Queensland xếp thứ 50 trong bảng xếp hạng đại học QS Rankings 2023. Mức học phí mỗi kỳ của trường dao động 9.885 - 13.180 AUD, tương đương 155,7 - 206,6 triệu đồng.

Bình Minh - Doãn Hùng