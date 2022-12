Đại học số 1 Australia xét tuyển thẳng học sinh 92 trường của Việt Nam

Học sinh từ 92 trường chuyên và trường điểm ở Việt Nam có cơ hội xét tuyển vào Đại học Quốc gia Australia (ANU) bằng điểm xét tốt nghiệp THPT.

ANU công bố danh sách 92 trường, trong đó có 80 trường chuyên và 12 trường điểm ở khắp các tỉnh, thành của Việt Nam được xét tuyển thẳng vào năm thứ nhất đại học, hôm 5/12. Theo ông Phạm Nguyễn Hồng Ân (Andy Phạm) - Quản lý cấp cao (Khu vực Mekong) của ANU, đây là lần đầu tiên trường đưa ra danh sách chính thức 92 trường. Chính sách này nhằm tăng số học sinh giỏi ở Việt Nam đến học tại ANU.

"Trường từng chỉ nhận học sinh học chương trình quốc tế, khiến nhiều học sinh trường chuyên hay trường điểm ở Việt Nam bị thu hẹp cánh cửa vào ANU. Nhưng giờ, các em có nhiều cơ hội hơn", ông Andy nói.

ANU sẽ xét tuyển dựa trên điểm quy đổi sang ATAR (Australian Tertiary Admission Ranking - thứ hạng giữa các học sinh trong một kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở Australia) từ điểm xét tốt nghiệp (tạm thời) của học sinh Việt Nam và cấp thư mời.

Điểm xét tốt nghiệp THPT ATAR 8.5 82 8.6 84 8.7 86 8.8 88 8.9 90 9.0 92 9.1 94 9.2 96 9.3 98

Theo bảng quy đổi của ANU, học sinh đạt 8.5 điểm tương ứng với điểm ATAR 82 hoặc 8.9 tương đương ATAR 90. "Điểm 8.5 tức là bạn đủ điều kiện nộp hồ sơ vào ngành học nào có điểm ATAR từ 82 trở xuống. ATAR quy đổi càng cao, ứng viên càng có cơ hội ứng tuyển vào những ngành học yêu cầu đầu vào cao hơn", ông Andy nói, cho biết trước đây, ANU không có bảng quy đổi này, tất cả học sinh Việt Nam được xét vào mức ATAR 82. Học sinh có thể ứng tuyển các khóa Kinh doanh, Công nghệ thông tin bởi các chương trình này yêu cầu ATAR 80, nhưng với các khóa như Luật, Tâm lý học thì phải học từ dự bị đại học lên do yêu cầu ATAR trên 82.

Trong bảng xếp hạng đại học thế giới QS năm 2023, ANU xếp thứ nhất tại Australia và 30 thế giới. Ông Andy nói hàng năm rất đông ứng viên Việt Nam nộp đơn vào ANU, khoảng 35% trúng tuyển.

Đại học Quốc gia Australia. Ảnh: ANU

Trước ANU, một số trường thuộc top 8 đại học danh tiếng ở Australia (Group of Eight) như Đại học Sydney, Đại học New South Wales cũng xét tuyển thẳng học sinh từ trường THPT chuyên và một số trường không chuyên chất lượng cao của Việt Nam. Từ năm 2020, Đại học Sydney đồng ý cho học sinh các trường trong danh sách dùng điểm trung bình (GPA) lớp 12 để nộp đơn mà không cần học thêm chương trình dự bị. Học sinh cần có GPA 8.0 - 9.3 tùy ngành và IELTS tối thiểu 6.5.

Danh sách 92 trường THPT ở Việt Nam được ANU chấp nhận

Bình Minh