Những động tác yoga giãn cơ như Deer pose, Gate pose hay Puppy pose giúp runner giảm cứng khớp chân và hỗ trợ phục hồi trong mùa đông.

Mùa đông thường kéo theo cảm giác nặng chân, sải bước rút ngắn và cơ bắp căng cứng. Canadian Running Magazine gợi ý bốn động tác yoga giãn cơ đơn giản, giúp runner cải thiện tầm vận động và giảm căng cứng cơ bắp.

Bốn bài tập yoga giúp đôi chân runner bớt mệt mỏi

Nghiên cứu trên National Library of Medicine cho thấy sau 10 tuần tập yoga đều đặn, runner cải thiện rõ rệt độ linh hoạt và thăng bằng, giữ nhịp chạy ổn định và giảm cảm giác ì cứng trong thời tiết lạnh.

Khi thực hiện, runner nên giữ mỗi tư thế trong khoảng 30-60 giây, kết hợp hít thở đều và thả lỏng cơ thể. Nếu xuất hiện cảm giác nhói, đau hoặc tê, cần giảm biên độ hoặc dừng lại. Trong điều kiện thời tiết lạnh, cơ bắp thường kém linh hoạt, vì vậy giãn cơ nhẹ đến mức dễ chịu thường mang lại hiệu quả tốt hơn so với cố gắng kéo giãn quá mức.

Duy trì các bài giãn cơ đơn giản trong mùa lạnh sẽ giúp cơ thể sẵn sàng hơn để chinh phục mục tiêu tại VnExpress Marathon All-Star 2026, diễn ra vào 8/2/2026. Ra mắt từ tháng 5/2025, đây là giải marathon áp chuẩn vào đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam, hướng đến nhóm runner tập luyện nghiêm túc và kỷ luật.

Hải Long