Bơi lội có giúp giải rượu bia?

Sau khi uống rượu bia, tôi hay bơi lội để sảng khoái, giúp đầu óc nhanh tỉnh táo, điều này có nên? (Hùng, 39 tuổi, Thanh Hóa)

Trả lời:

Nhiều người áp dụng cách tắm, bơi lội, xông hơi hoặc chơi thể thao để cơ thể bài tiết qua đường mồ hôi, từ đó giảm say, điều này hoàn toàn sai lầm.

Sau khi sử dụng đồ uống có cồn, các mạch máu giãn tối đa, nếu bạn nhảy xuống hồ bơi, gặp nhiệt độ lạnh đột ngột sẽ gây co mạch, nguy cơ vỡ mạch máu hoặc hình thành cục máu đông, gây đột quỵ nhồi máu não. Chưa kể khi mạch máu đang giãn tối đa, việc xuống bơi khiến bạn dễ nhiễm lạnh, tăng nhịp tim, choáng váng, khó thở.

Ngoài ra, việc bơi lội có thể khiến hạ đường huyết và rất dễ bị ngất; hoặc khiến cơ thể hạ thân nhiệt, dễ trúng gió. Rượu bia làm suy giảm khả năng về trí tuệ và thể chất, khi bạn xuống hồ bơi sẽ dễ mất khả năng kiểm soát bản thân, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như bị thương hoặc đuối nước.

Nhiều trường hợp được sơ cứu kịp thời vẫn có thể xuất hiện hàng loạt biến chứng nghiêm trọng trên hệ hô hấp, tuần hoàn và thần kinh trung ương. Bên cạnh đó, người say rượu dễ nôn ói khi bơi dẫn đến sặc chất nôn và nước vào phổi, gây suy hô hấp cấp.

Để hạn chế tình trạng say rượu, tốt nhất không hoặc uống ít rượu. Một số loại thuốc tráng dạ dày (không phải thuốc giải rượu) có thể giúp hạn chế việc say xỉn. Cơ chế của những loại thuốc này giống như một lớp màng bảo vệ dạ dày, ngăn chặn sự tấn công trực tiếp của acid vào thành dạ dày và làm chậm quá trình hấp thụ rượu vào trong máu.

Một cách khác giảm say sau khi uống rượu là bù điện giải bằng uống oresol pha theo chỉ dẫn. Bổ sung nhiều nước sau uống rượu bia cũng là cách tăng bài tiết, giảm cảm giác say. Khi cơ thể bổ sung nhiều nước, đi tiểu nhiều thì nồng độ cồn sẽ giảm nhanh hơn, từ đó giảm say. Tuy nhiên, việc uống nước cần đúng cách, bổ sung từ từ và quan trọng nhất là lắng nghe cơ thể.

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh

Hội Bệnh mạch máu Việt Nam