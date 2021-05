Bộ Xây dựng: Nhà giá rẻ ở đô thị lớn rất ít

Dù có nhu cầu lớn, căn hộ có mức giá dưới 25 triệu đồng một m2 hiện không còn nhiều ở các khu đô thị lớn, theo Bộ Xây dựng.

Theo báo cáo tình hình thị trường bất động sản quý I/2021, Bộ Xây dựng thừa nhận, các dự án nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ với mức giá dưới 25 triệu đồng một m2 tại các đô thị lớn rất ít, hầu như chỉ có ở các khu vực xa trung tâm. Các dự án dạng này cũng đẩy giá, từ mức trên dưới 20 triệu một m2 lên trên dưới 25 triệu đồng một m2.

Trong khi đó, số liệu của Bộ Xây dựng cho thấy, tại Hà Nội, đa số các chung cư mới được đầu tư xây dựng là thuộc phân khúc trung cấp với giá bán dao động từ 30 đến trên 40 triệu đồng một m2. Các dự án này tập trung nhiều tại các quận Hà Đông, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Gia Lâm... Tại TP HCM, chung cư phân khúc này có giá cao hơn, hiện dao động 35-45 triệu đồng một m2.

Các dự án thuộc phân khúc cao cấp với mức giá trên 50 triệu đồng tại Hà Nội và TP HCM cũng xuất hiện nhiều trong thời gian này như The Nine - Phạm Văn Đồng có giá khoảng 50 triệu một m2, The Matrix one có giá 55-60 triệu một m2, D’. Le Roi Soleil - Quảng An có giá khoảng 80 triệu một m2, Grandeur Palace Giảng Võ có giá khoảng 80 triệu một m2; chung cư The Tresor – Quận 4 có giá khoảng 60-70 triệu một m2, Saigon Royal - Quận 4 có giá khoảng 90 triệu triệu m2...Thậm chí, thị trường đã ghi nhận có những dự án tại vị trí vàng với mức giá trên 100 triệu đồng, hoặc xấp xỉ 300 triệu đồng một m2.

Mặt khác, theo Bộ Xây dựng, giá căn hộ chung cư tại các địa phương có xu hướng tăng đều theo tháng. Nguyên nhân là khan hiếm nguồn cung, dự án mới được mở bán. Giá căn hộ chung cư bình quân tăng khoảng 5-10% so với quý IV năm ngoái.

Một số dự án có mức tăng giá cao hơn so với mức tăng bình quân như: tại Hà Nội là dự án Stellar Garden (tăng khoảng 6,4%), Seasons Avenue (tăng khoảng 5%), Xuân Mai Complex (tăng khoảng 5,4%).

Còn ở TP HCM, dự án Feliz En Vista (tăng 4,6%), The Metropole Thủ Thiêm (tăng 5,2%), Đạt Gia Residence Thủ Đức (tăng gần 5%), West Gate Park (tăng 6,1%). Tại Bình Dương, giá giao dịch tại các dự án như Bcons Suối Tiên, The East Gate, Compass One tăng từ 4-5% so với quý IV/2020.

Trước tình hình nhà ở giá rẻ khan hiếm, bị lấn lướt bởi các phân khúc trung, cao cấp, ảnh hưởng đến đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, tại hội nghị làm việc đầu tiên của ngành hồi cuối tháng 4, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã nhấn mạnh, sẽ ưu tiên phát triển nhà ở vừa túi tiền thời gian tới.

Với nhà ở riêng lẻ, Bộ Xây dựng cũng đánh giá, giá nhà trong các dự án tại nhiều địa phương tiếp tục có xu hướng tăng so với quý trước. Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai là những địa phương có mức giá bình quân tăng khá cao so với mặt bằng chung cả nước. Mức giá bình quân tại các địa phương tăng khoảng 5-10% so với quý IV/2020.

Một số dự án biệt thự, nhà liền kề có mức tăng giá cao so với mức tăng bình quân như tại Hà Nội có các dự án: Hoàng Thành Villas (tăng khoảng 7%), Vinhomes The Harmony (tăng gần 10%); ở TP HCM gồm: Phú Mỹ Hưng (tăng khoảng 4,7%), Villa Riviera (tăng khoảng 6,6%), Khu đô thị Vạn Phúc City (tăng khoảng 10%); Còn ở Đà Nẵng: Kim Long City (tăng khoảng 7,5%); Tại Hải Phòng: Belhomes Hải Phòng, Vinhomes Cầu Rào 2 (tăng khoảng 11%); Trong khi đó, Đồng Nai: Aqua City (tăng khoảng 5%), Swan Park (tăng hơn 7%)...

Đức Minh