Bố vợ Brooklyn Beckham: Con rể tôi tuyệt vời

Tỷ phú Nelson Peltz - bố vợ Brooklyn Beckham - khen con rể tuyệt vời, lần đầu lên tiếng từ khi gia đình sui gia bất hòa.

Bố vợ Brooklyn Beckham khen con gái và con rể Nhà đầu tư Nelson Peltz nói về vợ chồng Nicola-Brooklyn trong cuộc phỏng vấn mới. Ảnh: Instagram/ WSJ

Tại sự kiện WSJ Invest Live ngày 3/2, doanh nhân Nelson Peltz gây chú ý khi nhắc đến mâu thuẫn của vợ chồng con gái ông - Nicola và Brooklyn - với nhà Beckham thời gian qua. Sau khi phóng viên đề cập những vụ lùm xùm, ông Peltz nói đùa: "Gia đình tôi xuất hiện trên báo chí gần đây sao? Tôi hoàn toàn không để ý điều đó".

Người dẫn chương trình tiếp tục hỏi liệu ông có từng cho gia đình lời khuyên xử lý các tình huống như hiện tại, tỷ phú xác nhận có. Ông nói thêm: "Vấn đề của con gái tôi và gia đình Beckham là một câu chuyện hoàn toàn khác. Chuyện đó không thuộc phạm vi sự kiện hôm nay. Nhưng tôi có thể nói rằng con gái tôi tuyệt vời, con rể Brooklyn cũng tuyệt vời. Tôi mong chờ cả hai có một cuộc hôn nhân lâu dài, hạnh phúc".

Vợ chồng Brooklyn dự tiệc sinh nhật lần thứ 82 của ông Nelson Peltz hồi tháng 7/2025. Ảnh: Instagram/ Nicola Peltz Beckham

Lần đầu tỷ phú Nelson Peltz lên tiếng kể từ khi Brooklyn Beckham đăng bài "kể tội" bố mẹ hôm 19/1. Trên Instagram story lúc ấy, anh cho rằng ông bà Vic-Beck "cố kiểm soát cuộc đời", "tung vô số lời dối trá với truyền thông" và "phá hoại chuyện tình cảm của vợ chồng con trai". Anh cũng tuyên bố "không muốn làm hòa với gia đình", chỉ muốn sống yên bình, riêng tư với vợ. Hiện cựu danh thủ David Beckham và vợ - nhà thiết kế Victoria - giữ im lặng về vấn đề này.

Brooklyn và Nicola kết hôn 2022 sau ba năm hẹn hò. Sau lễ cưới, anh sống cùng vợ tại Los Angeles, Mỹ. Tháng 4/2025, tin "nhà Beckham bất hòa" nổ ra do truyền thông phát hiện đôi trẻ không còn xuất hiện hay đăng bài liên quan gia đình ruột thịt của Brooklyn. Lần cuối vợ chồng anh chung khung hình với Vic-Beck và các em là vào Giáng sinh 2024.

Kể từ khi vướng tin mâu thuẫn với gia đình, Brooklyn thường xuyên dự tiệc, chụp hình và đăng ảnh với nhà vợ. Hồi tháng 8, cặp sao gây chú ý khi tổ chức lễ gia hạn lời thề hôn nhân, mời tỷ phú Nelson Peltz làm chủ hôn.

"Hôn lễ thứ hai" của Brooklyn diễn ra tại điền trang nhà Peltz ở New York hồi tháng 8/2025, do ông Nelson Peltz chủ trì. Ảnh: Instagram/ Brooklyn Beckham

Nelson Peltz, 84 tuổi, là tỷ phú Mỹ với khối tài sản trị giá 1,6 tỷ USD, có lối sống kín tiếng. Ông là nhà sáng lập công ty đầu tư Trian Fund Management, đồng thời giữ cổ phần của nhiều công ty lớn như Pepsi, Procter & Gamble. Nicola Peltz là con thứ sáu của ông với cựu người mẫu Claudia Heffner Peltz. Ông còn hai người con lớn với vợ đầu - bà Cynthia Abrams. Theo Independent, ông thường quyên góp cho đảng Cộng hòa, được ví như người kết nối Tổng thống Donald Trump với tỷ phú Elon Musk.

Phương Thảo (theo People)