'Bộ tứ báo thủ' thu 200 tỷ đồng sau 5 ngày Tết

"Bộ tứ báo thủ" đạt gần 200 tỷ đồng sau năm ngày, chiếm hơn 70% doanh thu rạp Việt, giúp Trấn Thành tiếp tục thắng đậm mùa Tết.

Theo Box Office Vietnam - trang quan sát phòng vé độc lập, tối 2/2, phòng vé Việt đạt 268 tỷ đồng sau năm ngày Tết, trong đó phần lớn đến từ Bộ tứ báo thủ. Tốc độ bán vé của phim vượt Mai - phim 18+ dịp Tết 2024 - trong giai đoạn cùng kỳ. Trấn Thành trở thành đạo diễn có ba phim liên tiếp ăn khách nhất mùa Tết, bên cạnh Mai và Nhà bà Nữ (2023).

Tác phẩm liên tiếp lập các cột mốc thành tích về doanh thu, phá nhiều kỷ lục do Trấn Thành từng tạo ra. Dự án là phim điện ảnh Việt đầu tiên có hơn 6.000 suất chiếu toàn quốc mỗi ngày (từ ngày 28/1 đến nay). Các phim Tết trước của Trấn Thành chỉ đạt trung bình 3.500 suất. Hôm 2/2, nhà sản xuất công bố phim thu hút 1,6 triệu lượt khán giả.

Tuy nhiên, khó khẳng định Bộ tứ báo thủ sẽ vượt doanh thu Mai (520 tỷ đồng, theo số liệu của nhà phát hành CJ). Ông Nguyễn Khánh Dương - sáng lập Box Office - đánh giá phim đang nhận nhiều phản hồi tiêu cực trên mạng xã hội vì chất lượng nội dung bị đánh giá kém hơn Mai. Do đó, hiệu ứng bán vé thời gian tới có thể bị ảnh hưởng. Ngoài ra, tác phẩm sẽ đối đầu với dự án Việt lẫn loạt phim Hollywood - trong đó có bom tấn Marvel Captain America: Brave New World - giữa tháng 2.

Êkíp Trấn Thành (hàng đầu) chụp ảnh lưu niệm cùng khán giả miền Tây mùng Bốn Tết. Ảnh: Huyền Đỗ

Phim xoay quanh Quỳnh Anh (Tiểu Vy đóng) - một cô gái xinh đẹp, luôn gặp may mắn từ thuở nhỏ đến khi trưởng thành. Cô hẹn hò Quốc Anh (Quốc Anh) - bạn trai thành đạt, tâm lý, sau đó họ về chung một nhà. Một ngày, cô nghi người yêu ngoại tình với Karen (Kỳ Duyên) - đối tác công việc của anh. Quỳnh Anh nhờ dì Bốn (Lê Giang), cậu Mười Một (Trấn Thành), người bạn tên Kiều (Uyển Ân) và Jessica (Lê Dương Bảo Lâm) - một thầy bói bài tarot, lên kế hoạch điều tra.

Dù gây sốt, Bộ tứ báo thủ nhận nhiều lời chê về kịch bản, bị nhiều khán giả đánh giá là tác phẩm có chất lượng tệ nhất trong bốn phim của Trấn Thành. Mâu thuẫn cuối phim được giải quyết vội vàng, nhân vật dễ dàng gỡ các nút thắt tâm lý. Một số tình tiết được xây dựng gượng ép, mang tính diễn giải. Phim còn có nhiều khách mời nổi tiếng (cameo), tuy nhiên các vai này không đóng góp nhiều vào câu chuyện chính.

Kỳ Duyên (phải) và Tiểu Vy lần đầu hợp tác trong phim Trấn Thành. Ảnh: TT Town

Phim Nụ hôn bạc tỷ (Thu Trang đạo diễn) xếp thứ hai trong cuộc đua phòng vé dịp Tết với 41 tỷ đồng. Tác phẩm xoay quanh Vân (Thiên Ân) - cô gái thừa hưởng tiệm bánh mì do mẹ để lại. Tuy nhiên, Thúy Kiều (Thu Trang) - chị của cô - cầm cố ngôi nhà cha mẹ để lại, lấy tiền cho bạn trai làm ăn. Với mong muốn lấy lại tài sản và đi học làm bánh ở Pháp, hai chị em lập kế hoạch chinh phục thiếu gia, từ đó gặp nhiều tình huống bi hài.

Yêu nhầm bạn thân - tác phẩm làm lại từ kịch bản Friend Zone của Thái Lan - chỉ đạt 11 tỷ đồng. Phim do Kaity Nguyễn đóng chính với Bình An - cô gái đã có người yêu (Thanh Sơn) nhưng vẫn được bạn thân là Toàn (Ngọc Vàng) thầm yêu nhiều năm qua. Khi có dịp du ngoạn ở nhiều nơi trong nước, An và Toàn đối diện tình cảm thật sự của mình.

Ngoài ba phim Việt, một số tác phẩm nước ngoài ra rạp dịp Tết, đều thuộc thể loại hoạt hình. Paddington:Gấu thủ chu du kể chú gấu trở lại quê nhà Peru, nơi tuổi thơ cậu gắn liền với những kỷ niệm trong khu rừng rậm bạt ngàn. Hay tin bác Lucy mất tích, Paddington cùng nhà Browns liền lên đường tìm kiếm. Phi vụ nghìn cân là câu chuyện chú heo Hitpig chuyên bắt những con vật bỏ trốn, đưa chúng trở lại cho chủ. Hitpig đối diện nhiệm vụ lớn: Đưa một con voi biết nhảy tên Pickles trở lại cho một người biểu diễn ở Vegas, phần thưởng là một triệu USD.

Mai Nhật