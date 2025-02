'Yêu nhầm bạn thân' - hóa giải tình đơn phương

Toàn (Trần Ngọc Vàng) thích Bình An (Kaity Nguyễn) nhưng không dám bày tỏ do biết cô chỉ xem mình là tri kỷ, trong phim "Yêu nhầm bạn thân".

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Trailer 'Yêu nhầm bạn thân' bản Việt Trailer "Yêu nhầm bạn thân". Do sức "nóng" của "Bộ tứ báo thủ", phim hiện đạt hơn bốn tỷ đồng sau hai ngày công chiếu, theo thống kê của Box Office Vietnam. Video: Galaxy

Phim do Diệp Thế Vinh và Nguyễn Quang Dũng chỉ đạo, ra rạp mùng một Tết Ất Tỵ. Nội dung remake Friend Zone (2019) của Thái Lan, trong đó Bình An đã có người yêu là Vũ (Thanh Sơn) nhưng vẫn được bạn thân thầm yêu nhiều năm qua. Khi có dịp đến nhiều nơi trong nước, An và Toàn đối diện tình cảm thật sự của mình.

Tác phẩm mang không khí tươi mới nhờ cốt truyện về tình yêu tuổi trẻ. Từ nhỏ đến lúc trưởng thành, hai nhân vật chính cùng trải qua nhiều thay đổi trong cuộc sống. Suốt 10 năm, Toàn chứng kiến bạn thân yêu và chia tay, luôn bên cạnh như một chỗ dựa vững chắc.

Qua nhiều tình tiết, nhà làm phim cho thấy sự khác biệt trong tính cách, quan điểm về tình yêu của hai nhân vật. Mỗi lần chia tay, An khóc than, uống bia để giải tỏa nỗi buồn. Còn Toàn điềm tĩnh, âm thầm giúp cô giải quyết nhiều vấn đề trong cuộc sống. Lúc có cơ hội tỏ tình, Toàn rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan khi nghe An tâm sự về Vũ. Nhưng càng gần gũi, anh càng hiểu rõ cảm xúc dành cho cô.

Phim cân bằng giữa những khoảnh khắc lãng mạn và tình huống hài hước. Bên cạnh khoảnh khắc vui buồn của nhân vật chính, êkíp lồng ghép tình tiết giúp khán giả hiểu về tổn thương của An và lý do cô luôn đề phòng trong các mối quan hệ.

So với bản gốc của Thái Lan, tác phẩm không thay đổi nhiều chi tiết, giữ chân người xem nhờ bối cảnh khắp ba miền. Dự án đưa người xem đến loạt danh lam thắng cảnh như Sa Pa (Lào Cai), Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), Hà Nội, Đà Nẵng, núi Bà Đen (Tây Ninh), TP HCM, Phú Quốc. Mỗi địa điểm có vai trò nhất định trong cốt truyện, giúp nhân vật phát triển tâm lý.

Trích MV nhạc phim 'Yêu nhầm bạn thân' Trích MV "Cô gái Việt Nam" - nhạc phim "Yêu nhầm bạn thân". Video: Đoàn phim cung cấp

Hai diễn viên chính dừng ở mức tròn vai. Kaity Nguyễn thể hiện cá tính của cô gái dễ thương, năng động qua lối ăn mặc và giọng nói. Còn Trần Ngọc Vàng toát lên vẻ nam tính, tinh tế khi ở bên cạnh "crush". Ở cảnh hai nhân vật thổ lộ cảm xúc thật sự dành cho nhau, họ diễn tốt bằng ánh mắt.

Trên các diễn đàn phim ảnh, một số khán giả cho rằng so với Cô gái từ quá khứ hay Người vợ cuối cùng, vai diễn lần này của Kaity không đòi hỏi nhiều sự đột phá. Trong buổi giao lưu với báo chí, cô nói từng đặt mục tiêu được giao vai nặng tâm lý, nhưng hiện thay đổi suy nghĩ. "Sau chín năm đóng phim, tôi nhận ra điều quan trọng là góp mặt trong dự án được đầu tư, có chuyên môn. Nếu chỉ ngồi đợi kịch bản khó, có thể mất ba, bốn năm tôi mới có phim ra rạp. Vì vậy, tôi trân trọng mọi cơ hội xuất hiện trước khán giả", diễn viên cho biết.

Ngoài đóng chính, Kaity làm giám đốc sáng tạo, chuẩn bị khâu trang phục, áp lực khi đảm nhận hai vị trí trong cùng dự án. "Tôi thích làm việc trong môi trường căng thẳng, đó là trải nghiệm tuyệt vời ở tuổi 26. Khi phim bấm máy, tôi tập trung vào vai diễn. Còn về phần sản xuất, tôi và êkíp chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm đảm bảo không gặp vấn đề khi ra trường quay", cô nói.

Kaity Nguyễn và Trần Ngọc Vàng trong phim "Yêu nhầm bạn thân". Ảnh: Huyền Đỗ

Phim mắc một số điểm trừ. Các nhân vật phụ chỉ được phác họa qua loa, không khai thác sâu câu chuyện riêng. Nhóm bạn gái của Toàn đóng vai trò tạo tiếng cười, còn nhân vật Vũ làm nền cho câu chuyện chính. Một số lời thoại còn gượng ép, tạo cảm giác thiếu tự nhiên. Nhịp dựng thiếu điểm nhấn, dẫn đến cốt truyện bị đứt quãng.

Yêu nhầm bạn thân có Trấn Thành làm đồng sản xuất, đầu tư và dựng bản phim sau cùng. Ban đầu, anh tham gia dự án vì thích bản gốc của Thái Lan, khuyến khích đơn vị phát hành mua bản quyền làm lại. Bận rộn với Bộ tứ báo thủ, anh đề xuất Diệp Thế Vinh thử sức lần đầu đạo diễn phim điện ảnh, cùng sự hỗ trợ của Nguyễn Quang Dũng.

Quế Chi