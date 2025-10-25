Bộ trưởng Y tế: 'Phải bảo vệ y bác sĩ trong mọi tình huống'

Bộ trưởng Đào Hồng Lan khẳng định hành vi tấn công nhân viên y tế là vấn đề nhức nhối, cần xử lý nghiêm, đồng thời nhấn mạnh "phải bảo vệ đội ngũ y bác sĩ trong mọi tình huống".

Phát biểu với báo chí ngày 25/10 về vụ dùng dao tấn công nhiều người tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan nói cần xử lý nghiêm minh các đối tượng hành hung nhân viên y tế để răn đe. Bà cho rằng dù Luật Khám bệnh, chữa bệnh đã nghiêm cấm hành vi xâm hại nhân viên y tế, các vụ việc tương tự vẫn xảy ra, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh bệnh viện, sức khỏe, tính mạng của nhân viên y tế và cả người bệnh khác.

"Bác sĩ, nhân viên y tế đang thực hiện nhiệm vụ, trong tình huống cấp cứu phải ưu tiên xử lý bệnh nhân nguy cấp và cần sự thông cảm, tôn trọng; tránh hành vi gây bức xúc, bạo lực với chính những người thầy thuốc đang nỗ lực cứu người", Bộ trưởng nói, thêm rằng Bộ Y tế đang rà soát toàn bộ công tác bảo đảm an ninh trong bệnh viện, đặc biệt là tại những khu vực nhạy cảm như phòng cấp cứu, sơ sinh, tâm thần...

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan. Ảnh: Tuấn Dũng

Dịp này, Bộ Y tế quyết định tặng bằng khen cho tập thể và 4 cá nhân cứu người ở bệnh viện Nghệ An vì hành động dũng cảm ngăn chặn kẻ cầm dao truy sát 7 người. Trước đó, Sở Y tế tỉnh Nghệ An cũng đã trao tặng giấy khen biểu dương 8 nhân viên y tế đã không màng nguy hiểm, lao vào ngăn kẻ cầm dao để bảo vệ an toàn, giành giật sự sống cho bé sơ sinh và người nhà bệnh nhân.

Sự việc xảy ra khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An hôm 23/10. Bàn Văn Vỹ, 29 tuổi, bất ngờ cầm dao gọt hoa quả xông vào phòng 305, tấn công một người nhà bệnh nhân và điều dưỡng. Khi mọi người trong phòng hoảng sợ, Vỹ lần lượt bế hai trẻ sơ sinh định ném qua cửa sổ nhưng bị hai người nhà bệnh nhân là bà Ngô Thị Thu Thủy và bà Phan Thị Tứ giằng lại. Các nhân viên y tế khác lao vào can ngăn bị Vỹ dùng dao truy đuổi, tấn công. Tình hình náo loạn kéo dài khoảng 5 phút trước khi cảnh sát ập vào khống chế, bắt giữ Vỹ.

Đến nay, sức khỏe ba nữ điều dưỡng và hai người nhà bệnh nhân đã ổn định, hai bé sơ sinh chỉ bị thương nhẹ. Đại diện bệnh viện cho hay vợ Vỹ vừa sinh đôi và đang được chăm sóc tại phòng 305. Một ngày trước, một trong hai bé có dấu hiệu nhiễm trùng nên được chuyển sang khoa Hồi sức Sơ sinh. Sáng 23/10, Vỹ vào thăm và không có biểu hiện gì bất thường trước khi gây án. Vỹ đang bị Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự để điều tra các hành vi liên quan cố ý gây thương tích và giết người.

Khảo sát gần đây của Bộ Y tế cho thấy, phần lớn các vụ bạo lực nhắm vào nhân viên y tế xảy ra tại các bệnh viện tuyến tỉnh và huyện, với 70% nạn nhân là bác sĩ, 15% điều dưỡng. Hồi tháng 5, Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện triển khai biện pháp đảm bảo an ninh, có phương án phòng ngừa ứng phó với tình huống gây rối, hành hung nhân viên y tế.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, nạn bạo hành y bác sĩ chủ yếu do bệnh nhân cùng người nhà gây ra. Ước tính 8-38% nhân viên y tế bị hành hung ít nhất một lần trong đời.

Lê Nga