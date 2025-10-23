Người đàn ông khua dao trong bệnh viện sản, ít nhất 7 người bị thương

Nghệ AnBằng Văn Vỹ, 29 tuổi, có biểu hiện tâm lý bất thường, liên tục khua dao tại hành lang Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An khiến ít nhất 7 người bị thương, sáng 23/10.

Theo nhà chức trách, khoảng 10h, tại hành lang tầng 3, Khoa Sơ sinh, thuộc tòa nhà 7 tầng, Vỹ, 29 tuổi, quê Bắc Ninh, hiện trú tại xã Quế Phong, cầm dao tấn công bất cứ ai gặp, sau đó cố thủ trong phòng.

Người nhà đâm bác sĩ tử vong Nghi phạm bị cảnh sát khống chế, dẫn giải về trụ sở. Video: Hùng Lê

Hậu quả, ít nhất ba nhân viên y tế, hai người nhà bệnh nhân và hai trẻ em bị thương. Sự việc khiến nhiều người hoảng loạn.

Vài phút sau khi gây án, Vỹ bị lực lượng chức năng khống chế, bàn giao cho Công an tỉnh Nghệ An đưa về trụ sở.

Theo nhân chứng, nghi phạm có biểu hiện bất thường, trước khi gây án bất ngờ giằng lấy một bé trai ở Khoa Sơ sinh, dọa thả xuống đất. Nhiều người kịp thời chạy đến can ngăn, giành lại cháu bé song bị tấn công.

Nhiều bệnh nhân và người nhà tập trung trước sảnh bệnh viện chứng kiến sự việc. Ảnh: Hùng Lê

Các nạn nhân bị thương đã được đưa tới cơ sở y tế tại các phường trước đây thuộc TP Vinh để cấp cứu. Đến trưa cùng ngày, tình hình trật tự tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã được ổn định; công tác khám, chữa bệnh đang diễn ra bình thường.

Bước đầu xác định, Vỹ vào chăm sóc vợ đang sinh đôi tại bệnh viện.

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An được thành lập năm 1985, nâng cấp thành bệnh viện chuyên khoa hạng I từ năm 2014. Đây là cơ sở y tế đầu ngành về sản phụ khoa và nhi khoa của tỉnh Nghệ An, đồng thời là tuyến cuối khu vực Bắc Trung Bộ, với hơn 1.300 cán bộ y tế, nhiều bác sĩ trình độ cao. Bệnh viện đặt tại số 19 đường Tôn Thất Tùng, phường Trường Vinh.

Khảo sát gần đây của Bộ Y tế cho thấy, phần lớn các vụ bạo lực nhắm vào nhân viên y tế xảy ra tại các bệnh viện tuyến tỉnh và huyện, với 70% nạn nhân là bác sĩ, 15% điều dưỡng. Hồi tháng 5, Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện triển khai biện phápđảm bảo an ninh, có phương án phòng ngừa ứng phó với tình huống gây rối, hành hung nhân viên y tế.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, nạn bạo hành y bác sĩ chủ yếu do bệnh nhân cùng người nhà gây ra. Ước tính 8-38% nhân viên y tế bị hành hung ít nhất một lần trong đời.

Đức Hùng