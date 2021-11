Bộ trưởng Y tế: 'Áp lực khiến tôi nhiều đêm không ngủ'

Dịch leo thang, ca tử vong tăng cao. Quyết định giãn cách 19 tỉnh, thành, điều quân vào Nam... là những thời khắc được Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nhìn nhận "áp lực nhất", trong cuộc trả lời phỏng vấn VnExpress.

Về năng lực chống dịch, khó có thể so sánh giữa các nước và vùng lãnh thổ vì phụ thuộc nhiều yếu tố. Đợt dịch thứ tư, số ca nhiễm tăng cao trong thời gian ngắn. Năng lực ứng phó ban đầu của một số tỉnh thành, trong đó có TP HCM gặp khó khăn, nhưng sau đó đã được cải thiện. Số phòng xét nghiệm chẩn đoán Covid-19, năng lực lấy mẫu, cách ly đều tăng nhanh. Mô hình tháp điều trị 3 tầng được triển khai ở tất cả tỉnh thành có dịch; trung tâm hồi sức tích cực (ICU) được thiết lập ở nhiều nơi.

- Nhìn lại 5 tháng đợt dịch thứ tư, thời điểm nào khiến ông áp lực nhất?



- Áp lực lớn nhất khiến tôi nhiều đêm trăn trở không thể ngủ là khi số ca bệnh tăng nhanh, số ca tử vong cũng tăng nhanh. Có thời điểm, ca tử vong lên đến 300-400 mỗi ngày, thực sự là áp lực vô cùng lớn, không chỉ với tôi mà với cả lãnh đạo Chính phủ. Chúng tôi đưa ra mục tiêu tối thượng ở thời điểm đó là phải cố gắng giảm được ca tử vong ở TP HCM cũng như một số địa phương.

Thứ hai là phải đưa ra hoặc tham mưu những quyết định trong thời khắc cực kỳ khó khăn. Đó là việc giãn cách và tăng cường giãn cách xã hội tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam. Địa bàn rộng lớn như vậy sẽ kéo theo nhiều vấn đề về y tế, an ninh, an toàn, trật tự xã hội, an sinh xã hội. Quyết định này đòi hỏi Chính phủ phải thảo luận nhiều.

Ngay cả việc chúng ta áp dụng các biện pháp tương đương với tình trạng khẩn cấp, quyết định điều quân. Đây đều là những quyết định "cân não" với lãnh đạo Chính phủ. Với tư cách là cơ quan tham mưu, chúng tôi phải nêu những biện pháp mà khi áp dụng phải có hiệu quả.

Áp lực thứ ba là trong thời gian ngắn, ca nhiễm tăng nhanh dẫn đến quá tải cục bộ hệ thống y tế. Chúng tôi phải chạy đua với tốc độ lây lan của dịch. Tôi ví dụ, việc thiết lập ICU, không thể nói hôm nay, ngày mai làm được ngay mà phải mất hàng chục ngày. Hoặc việc điều lực lượng lớn quân đội, công an vào TP HCM cũng có ý kiến trái chiều. Đầu tháng 7/2021, Bộ điều động 10.000 cán bộ y tế vào Nam cũng ít người tin hoặc nói không cần thiết. Nhưng chúng tôi vẫn tiến hành và thực tế đã điều động nhiều hơn rất nhiều, đến gần 25.000 chuyên gia, cán bộ, y bác sĩ.

Khi cán bộ y tế đến nơi, bài toán tiếp theo là làm sao để họ vận hành bệnh viện điều trị Covid-19, các ICU. Các bệnh viện lớn như Bạch Mai, Việt Đức đều có những ICU lớn, nhưng so với các ICU quy mô 300-500 giường tại TP HCM thì không thấm vào đâu. Cần tính toán làm sao để đội ngũ y tế chi viện phối hợp với địa phương thuận tiện, đảm bảo đời sống, phòng tránh lây nhiễm cho họ...

Công tác chống dịch không có thời gian tĩnh, không có phút giây ngơi nghỉ. Sau này, nhiều người đặt câu hỏi, tại sao quyết định thế này mà lại không phải thế kia. Chúng ta chống dịch như chống giặc, phải quyết định rất nhanh, không có thời gian để chiêm nghiệm. Phải vừa làm vừa bám sát thực tiễn để điều chỉnh.

Đến nay, chúng ta đã đạt được những thành quả chống dịch quan trọng. Tôi cho rằng các chủ trương, chiến lược chống dịch của Việt Nam thời gian qua đúng đắn.

Phỏng vấn Bộ trưởng Y tế Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long chia sẻ về những thời khắc quyết định. Video: Phạm Chiểu

- Thủ tướng Phạm Minh Chính từng nhận định công tác phòng chống dịch có nơi, có lúc còn bị động, lúng túng, nhất là giai đoạn đầu khi dịch bùng phát mạnh ở TP HCM và một số tỉnh phía Nam; triển khai biện pháp chống dịch còn thiếu nhất quán; năng lực y tế còn hạn chế dẫn đến quá tải và số ca tử vong cao..., ông nói gì về điều này?



- Đại dịch Covid-19 chưa từng có tiền lệ, quy mô, mức độ ảnh hưởng rất lớn. Biện pháp chống dịch vì vậy thay đổi liên tục, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, cái gì hiệu quả thì áp dụng.

Vấn đề chỉ đạo, điều hành về cơ bản tương đối đồng bộ và thống nhất, tuy nhiên một số nơi còn khác nhau, nhất là về giao thông, đi lại của người dân. Báo cáo Trung ương, chúng tôi nhìn nhận thẳng thắn vấn đề như: Chưa đánh giá hết tác động đối với người dân, chưa chuẩn bị kịch bản, chưa làm tốt công tác truyền thông... Khi Nghị quyết về "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" (Nghị quyết 128) của Chính phủ được ban hành, về cơ bản các tỉnh, thành đã áp dụng đồng bộ, thống nhất.

Chúng tôi cũng nhìn thẳng vào những hạn chế, yếu kém của ngành y tế. Hệ thống y tế cơ sở của Việt Nam trong những năm qua luôn được quốc tế đánh giá cao. Nhưng khi dịch bệnh lây lan nhanh, ca nhiễm tăng cao trong thời gian ngắn thì gặp khó khăn. Năng lực tiếp nhận bệnh nhân, nhất là ca nặng, nguy kịch trong thời gian ngắn không thể đáp ứng được. Các nước có hệ thống y tế tốt như Mỹ, Nhật... cũng quá tải.

- Có ý kiến đánh giá năm 2020 Việt Nam thành công trong chống dịch nên đã chủ quan, không tiếp cận sớm việc mua vaccine, ông nghĩ sao?

- Tôi cho rằng chúng ta không chậm trong việc tiếp cận vaccine, nhưng việc mua chậm vì nhiều lý do. Tháng 9/2020, Việt Nam đã có thỏa thuận với Cơ chế Covax về cung ứng vaccine; hai tháng sau, có thỏa thận với Astra Zeneca. Tuy nhiên, đầu năm 2021 do nhiều nước khan hiếm vaccine nên thời điểm nhập được không đúng thời hạn như cam kết. Sau này, với nhiều động thái quyết liệt cùng với chiến lược ngoại giao vaccine, Việt Nam đã tiếp cận nhanh hơn, đã có số lượng đảm bảo cho người dân.

- Việt Nam đặt mục tiêu cuối năm 2021 sẽ bao phủ vaccine cho 70-80% dân số, nhưng hiện nhiều địa phương tỷ lệ tiêm vẫn thấp. Làm thế nào để hoàn thành mục tiêu trên?

- Vừa qua Việt Nam đã triển khai chiến lược vaccine rất đồng bộ, trên tất cả lĩnh vực từ mua, nhập khẩu, nghiên cứu sản xuất trong nước, tổ chức tiêm chủng... Đến nay, Việt Nam đã có những thỏa thuận, đơn hàng, hợp đồng lên tới 195 triệu liều. Chúng tôi đang đẩy nhanh tốc độ đưa vaccine về trong cuối năm nay.

Bộ đã phân bổ hơn 100 triệu liều cho các đơn vị, địa phương. Tốc độ tiêm chủng cả nước ngày cao điểm đến 2 triệu mũi. Trên 10 tỉnh, thành đã đạt tỷ lệ hơn 95% dân số được tiêm ít nhất một mũi. TP HCM và một số tỉnh phía Nam, có tỷ lệ tiêm mũi hai rất cao. Bộ Y tế liên tục đốc thúc địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng. Quân đội và các lực lượng khác đang tham gia chiến dịch tiêm chủng. Vì vậy, tôi tin cả nước có thể thực hiện được mục tiêu nêu trên.