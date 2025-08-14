Bỏ thuốc lá nhờ chạy bộ, runner U60 chạy HM sub1:25

Sức khỏe suy giảm và nhiều lần bỏ thuốc bất thành, thợ sửa đồng hồ Lê Tiến Quang tìm đến chạy bộ, giành gần 30 giải và chạy half marathon dưới 1 tiếng 25 phút.

Đã qua ngũ tuần nhưng với khuôn mặt trẻ hơn tuổi, Tiến Quang nhiều lần khiến đối thủ lầm tưởng ông gian lận, nâng tuổi để tranh giải, runner Nha Trang bộc bạch. Mỗi ngày, ông làm việc từ 8 tới 21h ở tiệm sửa đồng hồ của mình trên đường Thống Nhất, phường Nha Trang (Khánh Hòa), đều đặn như cách ông thực hiện các bài tempo trên cung đường ven biển.

Lê Tiến Quang về đích tại VnExpress Marathon Huế 2025 hồi tháng tư. Ảnh: VnExpress Marathon

"Thể thao làm cho con người khỏe mạnh, cũng như một chiếc đồng hồ được chăm sóc, bảo dưỡng. Điều quan trọng khi tham gia mỗi giải chạy là cơ thể được khỏe mạnh, tinh thần lạc quan chứ không nhất thiết là giành được giải gì", Quang ví von.

Ông Quang tham gia chạy giải lần đầu tiên năm 2022, khi VnExpress Marathon đến Nha Trang. Khi ấy, ở tuổi gần 50, sức khỏe ông giảm sút và nhiều lần cố bỏ thuốc lá nhưng không được. Nhờ chạy bộ, ông đoạn tuyệt với thói quen xấu này. Chứng kiến "phép màu" đó, vợ và con gái cũng tập chạy cùng ông. "Bây giờ, tôi đã có thể yên tâm với sức khỏe tim mạch của mình", ông nói.

Ông Quang ở tiệm sửa đồng hồ của mình trên đường Thống Nhất, Nha Trang. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo Quang, công việc sửa đồng hồ, vốn đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn, đã ảnh hưởng tới phong cách và chiến thuật của ông khi chạy bộ. "Có lần, tôi chọn chiến thuật bám đuổi đối thủ ở một giải chạy tại TP HCM. Dù chạy sau trong hầu hết cuộc đua, tôi vẫn kiên nhẫn theo sát. Cuối cùng, đối thủ mất sức và thua tôi ở đoạn nước rút", ông kể lại.

Tính cách này dường như giúp ông Quang tiến bộ nhanh chóng. Chỉ sau hai năm, ông đã nâng thành tích ở cự ly half marathon (21km) lên 1 tiếng 24 phút 34 giây hồi tháng Ba, ở giải Tiền Phong Marathon, tương đương 1 km mỗi 4 phút. Theo bảng phân loại Age Grading của World Masters Athletics, thành tích này ở nam tương đương trình độ thi đấu cấp quốc gia ở lứa tuổi 50-54. Ở full marathon, thông số tốt nhất của ông đang là 3 tiếng 47 phút.

Với những thông số này, ông Quang từng gần 30 lần bước lên bục nhận giải ở nhiều cự ly, trong đó hơn 20 lần với half marathon - cự ly sở trường.

Lê Tiến Quang chạy cùng con gái. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Runner 52 tuổi cho biết bản thân có tố chất chạy bộ, từng nhất trường phổ thông cự ly 100 m với thành tích 11 giây 8. Sau khi tốt nghiệp, ông còn nhiều năm liền vô địch việt dã phong trào cự ly 1.200-1.500m, trước khi phải dừng lại vì bệnh phổi. Gần 30 năm sau, những ký ức đó trở thành động lực để ông trở lại đường chạy, lần này với cự ly dài.

Hiện, ông Quang vẫn duy trì lịch tập đều đặn: tempo vào thứ Năm, long run vào Chủ nhật và chạy nhẹ các ngày còn lại để phục hồi. Ông bảo, ở tuổi này không quá ham lập kỷ lục cá nhân, mà quan trọng là giữ phong độ ổn định và đi lâu dài với môn chạy.

Tại VnExpress Marathon Libera Nha Trang 2025, ông tiếp tục tham gia half marathon. "Năm nay cung đường 21km không còn leo đèo Lương Sơn, đây sẽ là lợi thế cho tất cả runner. Tôi nắm rõ khả năng các đối thủ trong nhóm tuổi (50-59) nên sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng để đạt kết quả tốt nhất", ông nói.

Lan Anh