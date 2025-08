Bộ Tài chính bổ nhiệm Vụ trưởng Quốc phòng, an ninh, đặc biệt

Ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán được Bộ Tài chính điều động, bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Quốc phòng, an ninh, đặc biệt.

Theo ông Nguyễn Xuân Trường, Phó vụ trưởng Tổ chức cán bộ, quyết định bổ nhiệm ông Đặng Quyết Tiến được lãnh đạo Bộ ký và công bố ngày 5/8.

Theo đó, ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Quốc phòng, an ninh, đặc biệt (Vụ I).

Trước đó, vị trí này do ông Phan Đức Dũng đảm nhiệm. Theo thông cáo từ Bộ Tài chính, ông Phan Đức Dũng ngã và tử vong tại cơ quan bộ, sáng 25/7. Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Ông Đặng Quyết Tiến (ngoài cùng bên trái) cùng lãnh đạo Bộ Tài chính, các đơn vị tại hội nghị trao quyết định bổ nhiệm, ngày 5/8. Ảnh: MOF

Ông Đặng Quyết Tiến sinh năm 1974, có trình độ Thạc sĩ quản trị kinh doanh, trình độ lý luận cao cấp chính trị, chuyên viên cao cấp. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại các Cục, đơn vị của Bộ Tài chính như Trưởng phòng Thư ký tổng hợp - Văn phòng Bộ, Cục trưởng Tài chính doanh nghiệp và gần nhất là Cục trưởng Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán.

Vụ Quốc phòng, an ninh, đặc biệt có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Tài chính thực hiện quản lý Nhà nước về tài chính - ngân sách; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, kế hoạch; đầu tư phát triển với lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội; hoạt động của cơ quan Đảng và một số chương trình, đề án đặc biệt theo phân công của Bộ trưởng.

Đơn vị quản lý của Vụ gồm: Bộ Quốc phòng (gồm Ban Cơ yếu Chính phủ), Bộ Công an, Văn phòng Trung ương Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và một số cơ quan khác theo phân công của Bộ trưởng Tài chính.

Ngoài lãnh đạo Vụ I, Bộ Tài chính cũng điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Quốc Hưng - Cục trưởng Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí giữ chức Cục trưởng Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán.

Ông Phùng Quốc Chí, Cục trưởng Phát triển doanh nghiệp nhà nước tham gia Ban chấp hành Đảng ủy Bộ và giới thiệu để giữ chức Phó chủ nhiệm (chuyên trách) thường trực Ủy ban Kiểm tra, Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết nhiệm vụ của Bộ Tài chính rất rộng, với nhiều công việc có tính chất cấp bách, khẩn trương. Ông kỳ vọng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm lần này cố gắng, đoàn kết, đồng hành cùng tập thể lãnh đạo đơn vị mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

