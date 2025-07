Một vụ trưởng của Bộ Tài chính tử vong tại cơ quan

Tối 25/7, Bộ Tài chính cho biết sáng cùng ngày, tại cơ quan bộ đã xảy ra vụ tai nạn khiến ông Phan Đức Dũng - vụ trưởng, bị ngã tử vong.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra. Khi có kết luận, Bộ sẽ cung cấp thông tin chính thức.

Ông Phan Đức Dũng, 54 tuổi, là Vụ trưởng Vụ Quốc phòng, an ninh, đặc biệt (Vụ I), Bộ Tài chính.

Trước đó từ tháng 12/2023, ông Dũng giữ chức Vụ trưởng Vụ Quốc phòng, an ninh tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư hợp nhất với Bộ Tài chính, ông đảm nhiệm vị trí Vụ trưởng Vụ Quốc phòng, an ninh, đặc biệt (Vụ I) thuộc Bộ Tài chính.

Vụ Quốc phòng, an ninh, đặc biệt (Vụ I) có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Tài chính thực hiện quản lý nhà nước về tài chính - ngân sách; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, kế hoạch; đầu tư phát triển với lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội; hoạt động của cơ quan Đảng và một số chương trình, đề án đặc biệt theo phân công của Bộ trưởng.

Đối tượng quản lý của Vụ gồm: Bộ Quốc phòng (gồm Ban Cơ yếu Chính phủ), Bộ Công an, Văn phòng Trung ương Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và một số cơ quan khác theo phân công của Bộ trưởng Tài chính.