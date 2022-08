Bộ sưu tập bánh Trung thu 2022 của W Gourmet

Thương hiệu W Gourmet ra mắt bộ sưu tập bánh Trung thu "Over The Moon" gồm 2 mẫu hộp, với 12 vị bánh kết hợp giữa truyền thống và hiện đại.

Bộ sưu tập "Over The Moon" có 2 mẫu hộp New Moon và Full Moon, thiết kế trên nền họa tiết đương đại. Hình ảnh mặt trăng và chim hạc, loài chim biểu tượng cho sự cao quý, may mắn, trường tồn được khắc họa trên 2 mẫu hộp, truyền tải câu chuyện về hành trình tìm kiếm những cung bậc cảm xúc đẹp đẽ khởi nguồn từ ánh trăng, đồng thời thể hiện niềm khát khao vươn đến những giá trị bền vững trong cuộc sống.

Bộ quà tặng New Moon phiên bản hộp 4 bánh (loại 250 gram) có giá 980.000 đồng (chưa gồm thuế, phí). Ảnh: W Gourmet

Theo đại diện thương hiệu W Gourmet, cảm hứng thiết kế bộ sưu tập New Moon được khơi nguồn từ niềm hạnh phúc khi đắm mình trong cảnh sắc thiên nhiên kỳ vỹ. Từng cánh hạc óng ánh được ép kim nhũ vàng và dập nổi tinh xảo, dẫn lối cho chuyến hành trình đến với những vùng đất của hạnh phúc, bình an. Cảnh sắc núi non trùng điệp được khắc họa tỉ mỉ từng chi tiết. Dưới ánh trăng huyền diệu, tất cả tạo nên bức tranh thiên nhiên tươi đẹp.

Với mẫu hộp New Moon, thực khách có thể lựa chọn phiên bản hộp 6 bánh (loại 100 gram) giá 580.000 đồng, hộp 8 bánh (loại 100 gram) giá 780.000 đồng và hộp 4 bánh (loại 250 gram) giá 980.000 đồng. Giá này chưa gồm thuế, phí.

Hộp Full Moon phiên bản hộp 8 bánh (loại 180 gram) có giá bán 1,78 triệu đồng (chưa gồm thuế, phí). Ảnh: W Gourmet

Trong khi đó, mẫu hộp Full Moon được lấy cảm hứng từ niềm hạnh phúc tròn đầy, viên mãn và khát khao tìm kiếm những giá trị tinh thần bền vững. Nổi bật trên nền giấy nhung xanh là hình ảnh cánh hạc hướng về ánh trăng đang tỏa sắc. Chất liệu ribbon gân satin được ứng dụng ở phần quai xách và chi tiết nơ trang trí, tạo điểm nhấn cho mẫu hộp Full Moon.

Với mẫu hộp Full Moon, thực khách có thể chọn loại hộp có 6 bánh (loại 180 gram) hoặc hộp có 8 bánh (loại 180 gram).

Bánh trung thu W Gourmet được chế thủ công, có hương vị kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Ảnh: W Gourmet

Bộ sưu tập Over The Moon gồm 12 vị bánh, kết hợp hài hòa giữa hương vị truyền thống và hiện đại. Trong đó có các loại bánh thập cẩm bào ngư vi cá đặc biệt, nhân sâm và đông trùng hạ thảo, hạt sen và vỏ cam, trà xanh và hạt mắc-ca, Tiramisu, đậu đỏ và Nam việt quất khô, cà phê phô mai... "Mỗi chiếc bánh đều được chế biến thủ công từ nguồn nguyên liệu có lợi cho sức khỏe, không chứa phụ gia và hóa chất bảo quản", đại diện thương hiệu chia sẻ.

W Gourmet là thương hiệu thực phẩm chế biến cao cấp của Tập đoàn đầu tư và phát triển hệ thống Trung tâm Sự kiện GEM Center, Trung tâm Hội nghị White Palace, Trung tâm Sự kiện White Palace và Nhà hàng The Log. Đặt hàng hoặc mua sản phẩm trực tiếp tại hệ thống showroom của W Gourmet tại:

- Lobby - Trung Tâm Hội Nghị White Palace (194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận). Hotline: 0981 622 999. - GEM Cafe - GEM Center (số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1). Hotline: 0981 662 999- Lobby - Trung Tâm Hội Nghị White Palace (194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận). Hotline: 0981 622 999. Website

Thư Kỳ