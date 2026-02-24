Bộ sưu tập áo dài họa tiết ngựa của Đức Phúc

Đức Phúc tạo dáng với áo dài hình ảnh ngựa in trên tà, phủ ngoài là một lớp lưới.

Ca sĩ cho biết linh vật Bính Ngọ thể hiện sự mạnh mẽ, luôn hướng về phía trước. Trong năm mới, anh mong công việc lẫn cuộc sống cá nhân gặp may mắn, như câu chúc của mọi người - mã đáo thành công.