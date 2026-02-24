Bộ sưu tập áo dài họa tiết ngựa của Đức Phúc

Ca sĩ đón Tết Bính Ngọ cùng gia đình và các đồng nghiệp thân thiết như Hòa Minzy, Erik. Khi dạo chơi, Đức Phúc chọn mặc áo dài để phù hợp khung cảnh mùa xuân.
Đức Phúc tạo dáng với áo dài hình ảnh ngựa in trên tà, phủ ngoài là một lớp lưới.
Ca sĩ cho biết linh vật Bính Ngọ thể hiện sự mạnh mẽ, luôn hướng về phía trước. Trong năm mới, anh mong công việc lẫn cuộc sống cá nhân gặp may mắn, như câu chúc của mọi người - mã đáo thành công.
Trong 5 tháng qua, sau vô địch Intervision ở Nga, ca sĩ liên tục chạy show, dự sự kiện giải trí. Xuất hiện trên thảm đỏ, Đức Phúc thường chọn áo dài với họa tiết tương tự.
Đức Phúc chụp ảnh bên Dương Hoàng Yến tại chương trình nghệ thuật Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng hồi tháng 1 tại Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.
Hình ảnh ngựa thường được thêu nổi trên nền vải lụa hoặc gấm. Họa tiết đặt ở phần ngực hoặc phủ khắp thân nhằm tạo điểm nhấn.
Trên nhiều sân khấu, Đức Phúc chọn áo dài khi biểu diễn Phù Đổng Thiên Vương - ca khúc từng giúp anh chiến thắng cuộc thi âm nhạc quốc tế. Nhạc phẩm do Hồ Hoài Anh sáng tác, một phần lấy cảm hứng từ truyền thuyết Thánh Gióng cưỡi ngựa bay về trời.
Đức Phúc mặc trang phục tôn vinh văn hóa Việt chụp ảnh cùng ngôi sao Alicia Keys tại hậu trường sự kiện hồi tháng 12/2025 ở Hà Nội.
Đức Phúc hợp tác nhiều nhà thiết kế để lo trang phục. Êkíp chú trọng chi tiết đi kèm như áo choàng để phù hợp tinh thần bài hát, đồng thời tạo thuận lợi khi ca sĩ di chuyển.
Trích màn hát Phù Đổng Thiên Vương của Đức Phúc tại một lễ trao giải hồi tháng 1.
Anh biểu diễn tại sự kiện Kpop Super Concert trước hàng chục nghìn khán giả, tháng 11/2025 ở TP HCM. Trang phục do nhà thiết kế Hòa Nguyễn thực hiện với điểm nhấn là hình ảnh ngựa, cây tre đan xen. Bộ đồ từng giúp Đức Phúc tỏa sáng tại Intervision, anh tháo bỏ thắt lưng để tạo sự thoải mái.
Màu sắc các bộ áo dài được thay đổi liên tục để không gây nhàm chán. Stylist của ca sĩ cho biết trang phục có phần cách điệu nhưng vẫn phải bám sát tinh thần tôn vinh giá trị truyền thống.
Đức Phúc biểu diễn Khát vọng là người Việt tại Thái Nguyên hồi tháng 12/2025.
Ca sĩ tên đầy đủ là Nguyễn Đức Phúc, 30 tuổi, quê Hà Nội. Năm 2015, anh là quán quân cuộc thi Giọng hát Việt qua sự dẫn dắt của Mỹ Tâm. Anh có các bản hit như Ánh nắng của anh, Ta còn yêu nhau, Còn yêu đâu ai rời đi, Hơn cả yêu, Người ơi người ở đừng về, Ngày đầu sau chia tay. Năm 2024, Đức Phúc gây chú ý khi tham gia Anh trai say hi mùa đầu tiên, vào đội hình Best Five cuối cùng.
Với thành công trong năm 2025, Đức Phúc được vinh danh tại các giải thưởng như Mai Vàng, WeChoice Awards.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp