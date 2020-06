'Bổ sung muối và nước là bắt buộc trên đường chạy'

Giải chạy VnExpress Marathon Quy Nhơn 2020 sẽ diễn ra tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vào ngày 26/7. Nhằm đồng hành cùng các vận động viên, Báo VnExpress tổ chức tọa đàm trực tuyến chủ đề "Những lưu ý về chấn thương và sức khỏe cho runner trên đường chạy", tường thuật trực tiếp vào 19h30 tối thứ Ba ngày 30/7 trên hai Fanpage VnExpress và VnExpress Marathon Quy Nhơn.

Các chuyên gia tại trường quay của VnExpress.

Tham gia buổi tọa đàm có Thạc sĩ, bác sĩ Vũ Quang Hưng - Phó trưởng khoa Điều trị hoá chất Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cùng anh Nguyễn Quang Chiến - lead team pacer. Hai chủ đề sẽ được trao đổi trong chương trình gồm những lưu ý về chấn thương và cách xử lý trong quá trình chạy và kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe trên đường chạy.

Ngoài ra, hai chuyên gia cũng sẽ đưa ra những lời khuyên để runner chống sốc nhiệt trên đường chạy, duy trì thể lực nhằm hoàn thành những chặng đường dài theo đúng mục tiêu hoạch định...

Bên cạnh những nội dung trên, bác sĩ Vũ Quang Hưng và anh Nguyễn Quang Chiến sẽ giải đáp những thắc mắc liên quan đến đường chạy của độc giả.

VnExpress Marathon Quy Nhơn năm thứ hai có nhiều cải tiến, tăng trải nghiệm thú vị. Với thông điệp "Run with the Sea & Sun", giải khuyến khích các runner sau thời gian dài "treo giày" do Covid-19, truyền cảm hứng tập luyện, nâng cao sức khỏe cho cộng đồng với những cung đường đẹp thiết kế và cố vấn bởi các vận động viên chuyên nghiệp.

Các vận động viên chạy thử cung 42km sáng 27/6.

Công tác an toàn về y tế và an ninh cũng là yếu tố mà ban tổ chức quan tâm ngay từ những ngày đầu lên kế hoạch. Theo ban tổ chức, năm nay ngoài việc cải tổ luồng lưu thông của phương tiện, giải chạy cũng bố trí đội pacer chuyên nghiệp cho các cự ly, dọc các cung đường trang bị nước, điện giải, hoa quả, mút lạnh và nước dội. Ban tổ chức cũng mời đến đội ngũ y tế, trong đó có các bác sĩ có chuyên môn về các chấn thương thể thao. Ngay cả đội ngũ pacer, crew cũng được trang bị những dụng cụ y tế cơ bản như bình xịt giảm đau, băng gạc để xử lý tình huống ngay trên đường chạy.

