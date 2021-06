Bổ sung 100 tình huống giao thông vào chương trình đào tạo lái xe

Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ bổ sung hơn 100 tình huống giao thông trên phần mềm mô phỏng để học viên học và thi lấy bằng lái xe ôtô.

Ngày 12/6, ông Lương Duyên Thống, Vụ trưởng Phương tiện và người lái (Tổng cục Đường bộ Việt Nam), cho biết các cơ sở đào tạo lái xe ôtô sẽ sử dụng phần mềm mô phỏng tình huống giao thông từ 31/12. Đây là một trong những điểm mới nhằm nâng cao chất lượng học viên, bên cạnh chương trình học lý thuyết, thực hành giữ nguyên như hiện nay.

Với nội dung đào tạo trên phần mềm mô phỏng, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang chuẩn bị từ 100 đến 150 tình huống bằng các hình ảnh 3D và video mô phỏng các tuyến đường trong đô thị, ngoài đô thị, quốc lộ, đường nông thôn, đường đèo núi và các điều kiện thời tiết như mưa, nắng, tuyết, sương mù...

Thi sát hạch tại một trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe ở Bắc Ninh. Ảnh: Anh Duy.

Trong video xuất hiện ngẫu nhiên các tình huống nguy hiểm như khi người đi bộ qua đường tại vị trí khuất tầm nhìn, chuyển làn, vượt xe thiếu quan sát, sử dụng đèn chiếu sáng không đúng quy định, chướng ngại vật xuất hiện đột ngột, điểm mù của phương tiện, các hành vi vi phạm quy tắc giao thông...

"Học viên tiếp cận được các tình huống nguy cơ mất an toàn giao thông thường gặp trong thực tế, từ đó rèn luyện kỹ năng quan sát, phán đoán, nhận biết, phòng tránh và xử lý", ông Thống nói.

Chương trình học phần mềm mô phỏng không làm tăng thời gian đào tạo lái xe. Hiện nay học viên học kỹ thuật lái xe trong 24 giờ thì sắp tới sẽ giảm xuống còn 20 giờ và bổ sung 4 giờ học phần mềm mô phỏng.

Ông Thống cũng cho hay, phần mềm được Tổng cục Đường bộ VN phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban an toàn giao thông quốc gia, các chuyên gia giao thông xây dựng và chuyển giao miễn phí cho các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch. Do đó, học phí đào tạo đối với học viên không thay đổi so với trước.

Từ 1/6/2022, các trung tâm sát hạch lái xe sẽ sử dụng phần mềm này để bổ sung vào bài thi sát hạch. Do đó, bên cạnh các nội dung thi lý thuyết, thực hành như hiện nay, thí sinh sẽ sát hạch thêm một số tình huống giao thông trên phần mềm mô phỏng.

Đoàn Loan