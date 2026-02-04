Bộ Quốc phòng lần đầu tổ chức thi đánh giá năng lực

Kỳ thi đánh giá năng lực trên máy tính của Bộ Quốc phòng (QDA) dự kiến vào tháng 6 với cấu trúc bài thi tương tự kỳ thi HSA của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ban Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng, ngày 4/2 cho biết điểm thi được dùng để xét tuyển vào các trường quân đội. Ba địa điểm thi gồm Học viện Kỹ thuật quân sự (Hà Nội), Trường Sĩ quan Thông tin (Khánh Hòa) và Sĩ quan Lục quân 2 (Đồng Nai). Lịch thi dự kiến vào tuần thứ ba của tháng 6, sau kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Đề thi do Ban Tuyển sinh quân sự phối hợp với Viện Đào tạo số và Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội xây dựng, theo hướng đánh giá năng lực cốt lõi của học sinh THPT.

Cấu trúc bài thi tương tự kỳ thi đánh giá năng lực của đại học này (HSA), gồm ba phần là Toán học và xử lý số liệu/Tư duy định lượng, Văn học - Ngôn ngữ/Tư duy định tính, Khoa học hoặc Tiếng Anh. Tổng điểm là 150, mỗi phần 50 điểm. Thí sinh biết điểm ngay sau khi kết thúc bài làm.

Thời gian làm bài, số lượng câu hỏi mỗi phần trong đề thi đánh giá năng lực của Bộ Quốc phòng như sau:

Phần Thời gian làm bài Câu hỏi Toán học và xử lý số liệu/Tư duy định lượng 80 - 35 câu trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn

- 15 câu điền đáp án Văn học - Ngôn ngữ/Tư duy định tính 55 50 câu trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn Khoa học (Thí sinh lựa chọn 1 trong 4 tổ hợp: Lý - Hóa, Hóa - Sinh, Lý - Sinh, Sử - Địa) 60 50 câu trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn và điền đáp án Tiếng Anh 60 50 câu trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn

Ngoài xét điểm thi đánh giá năng lực QDA, khối trường quân đội vẫn sử dụng các phương thức khác gồm: xét tuyển thẳng, dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT, xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và TP HCM.

Thí sinh đăng ký dự thi vào khối trường quân đội phải tham gia sơ tuyển tại địa phương.

Học viên khối trường quân đội trong một hội thi tổ chức tại Học viện Kỹ thuật quân sự hồi tháng 10/2025. Ảnh: MTA

Dương Tâm